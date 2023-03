200 chiens sauvés d'un élevage alimentant le marché de la viande canine et s'envolent vers leur nouvelle vie

Après avoir vécu dans d’étroites cages et alors qu’ils étaient destinés à être abattus pour leur viande, des centaines de chiens ont été évacués d’une ferme sud-coréenne qui sera désormais consacrée à l’agriculture.

En Corée du Sud, l’association Humane Society International (HSI) sauvé près de 200 chiens qui vivaient dans de mauvaises conditions dans un élevage alimentant le marché de la viande canine. Une information rapportée par Asia News Network ce jeudi 9 mars.

Le mercredi 8 mars, les bénévoles de la HSI évacuaient un à un les canidés qui étaient jusque-là gardés prisonniers dans des cages aux barreaux rouillés et qui ont ainsi échappé à un sort funeste.

Leur propriétaire, un homme de 73 ans appelé Yang, les élevait spécifiquement pour les fournir à des abattoirs et des restaurateurs servant de la viande de chien. Il a fini par renoncer à cette activité après d’âpres négociation avec la HSI. L’association était en contact avec lui depuis novembre 2022.

« Ce genre d'entreprise n’est plus possible »

Elle l’avait d’abord convaincu d’améliorer les conditions de vie des canidés et de leur donner de la nourriture digne de ce nom, au lieu des restes qu’il se contentait de leur jeter. Finalement, il a accepté de signer un accord avec l’organisation, en vertu duquel il s’engage à abandonner toute entreprise impliquant des animaux pendant 20 ans. En échange, elle l’aide à opérer sa reconversion. Ainsi, son élevage de chiens sera démantelé pour laisser place à une exploitation agricole.



Humane Society International / Facebook

Le septuagénaire a fini par comprendre que l’avenir de ce triste business dans le pays est compromis grâce aux associations qui, comme HSI, travaillent dur pour y mettre fin. « Au cours des 30 dernières années, j'ai reçu plusieurs plaintes et de nombreux groupes de défense des droits des animaux ont visité ma ferme. Comme c'est comme cela que je gagnais ma vie, j'avais même enregistré légalement ma structure. Mais ce genre d'entreprise ne semble plus possible », dit-il à ce propos.

Les chiens, eux, étaient terrifiés durant le sauvetage. Leur agitation et leur méfiance n’ont pas surpris Lee Sang-kyung, responsable chez HSI. « C’est parce qu’ils ne sont pas habitués aux gens, mais en fait, ils sont disposés à interagir », explique-t-il.

Une nouvelle vie de l’autre côté du Pacifique

L’étape suivant pour ces quadrupèdes est le voyage en avion. Ils doivent, en effet, s’envoler pour les Etats-Unis et le Canada où leur nouvelle vie les attend. Certains d’entre eux sont même déjà partis hier.

En Amérique du Nord, ils séjourneront dans des centres de réhabilitation où ils seront préparés à l’adoption, puis on leur cherchera des familles aimantes.

La ferme de Yang est la 18e à avoir collaboré avec la Humane Society International dans le cadre du programme Models for Change. Grâce à cette initiative, ce sont des milliers de chiens qui ont été sauvés.