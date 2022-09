Sauvetage d'un chien cachectique découvert seul dans l'appartement déserté par son maître

Affamé, livré à lui-même et complètement perdu… C’est l’état dans lequel Tilou – c’est le nom que lui ont donné ses sauveurs – a été découvert et secouru par une association locale en Haute-Savoie. Ce chien se trouvait seul dans l’appartement où logeait son maître, qui avait quitté les lieux depuis des semaines sans se soucier de son sort.

Un chien laissé à l’abandon par son propriétaire dans l’appartement qu’il occupait a été secouru et pris en charge par une association haut-savoyarde, rapportait le Dauphiné Libéré le mercredi 28 septembre.

Le sauvetage a eu lieu le mardi 27 septembre dans un appartement insalubre situé à Annemasse (74). Ce matin-là, l’équipe d’Animaux Secours : Le Refuge de l'Espoir, basée dans la commune voisine d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, y a découvert le canidé dans un état extrêmement inquiétant.

Le chien, de race American Staffordshire Terrier et âgé approximativement d’un an, n’avait plus que la peau sur les os. Son maître avait quitté le logement depuis des jours, probablement des semaines, laissant l’animal enfermé et sans aucune ressource.



Appelé Tilou par les membres de l’association de protection animale, il n’aurait assurément pas survécu encore longtemps dans ces conditions. Leur intervention lui a donc littéralement sauvé la vie.

Une plainte pour maltraitance déposée auprès de la police

C’était le début de la fin du cauchemar pour Tilou, qui est désormais entre de bonnes mains et reçoit tous les soins et attention dont il a besoin pour s’en remettre petit à petit.

Sur sa page Facebook, Animaux Secours : Le Refuge de l'Espoir a également indiqué avoir déposé une plainte au commissariat de police d’Annemasse, afin de « faire condamner son bourreau ».

« Le combat continue, encore et toujours », conclut le post de l’association (ci-dessous), qui comprend des photos montrant l’état de délabrement de l’appartement et surtout l’extrême maigreur du chien.

