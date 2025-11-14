2 chiens provoquent un incendie à cause de leur gourmandise

2 chiens ont été sauvés in extremis après avoir provoqué un incendie dans leur propre maison. Ils ont été attirés par de la nourriture laissée sur la plaque de cuisson, mais leur gourmandise a eu raison d’eux. Heureusement, les pompiers sont intervenus à temps pour les sauver.

À Rayleigh, en Angleterre, des voisins ont appelé les pompiers après avoir vu une grosse fumée épaisse émaner d’un logement. Lorsque les sauveteurs sont arrivés sur place, ils ont constaté qu’un feu s’était répandu et que 2 chiens se trouvaient à l’intérieur de la bâtisse. Lesquels ont été suspectés d’avoir déclenché l’incendie.

Les pompiers ne le diront jamais assez : il n’est pas prudent de laisser quelque chose sur sa plaque de cuisson. D’autant plus lorsque des animaux partagent notre maison, car un accident est vite arrivé. C’est ce qu’il s’est produit dans cette maison de l’Essex, où vivaient 2 chiens.

Essex County Fire and Rescue Service / Facebook

Un drame évité

Les canidés étaient laissés seuls dans le logement quand l’incident s’est produit. Ils ont été attirés par l’odeur de la nourriture laissée sur la plaque de cuisson et ont essayé de l’atteindre. En faisant cela, ils ont allumé l’appareil, qui a commencé à chauffer. Bien sûr, les chiens n’étaient pas en mesure de comprendre ce qu’ils avaient fait et tout a commencé à brûler.

Des flammes se sont alors formées et l’incendie a démarré. Par chance, des voisins soucieux ont vu la fumée et ont compris que quelque chose n’allait pas. Ils ont eu le réflexe d’appeler immédiatement les pompiers, qui ont pu sauver les chiens à temps dans la maison, puis maîtriser le feu.

Par chance, il n’y a pas eu de victime, mais selon Carl Suckling, le chef d’équipe, ce drame aurait pu être évité avec un peu plus de précaution : « S'il vous plaît, ne prenez pas de risque et n'utilisez jamais votre plaque de cuisson comme espace de stockage », partageait-il dans un témoignage rapporté par la BBC.