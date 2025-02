2 chiens et un chat négligés et affamés sont sauvés par des policiers qui intervenaient sur un autre mission

A Boulogne-sur-Mer, la police a découvert 2 chiens cachectiques dans un logement où elle intervenait pour une tout autre affaire. Elle y a également secouru une chatte, tout aussi négligée, et le corps sans vie d’un autre félin. Les survivants, dont un dans un état critique, reçoivent soins et attention en espérant que leur état de santé s’améliore et leur permette de prendre un nouveau départ.

En intervenant domicile d’un individu à Boulogne-sur-Mer (62) le mardi 11 février vers 22h30, la police y a découvert 3 animaux victimes de négligence, rapportait Radio 6. Il s’agit de 2 chiens de race American Bully et d’une chatte.

Les quadrupèdes étaient extrêmement maigres, n’ayant quasiment plus que la peau sur les os. Les forces de l’ordre ont fait appel au service Opale Capture, dont les agents sont arrivés sur les lieux peu après. Malheureusement, ils ont également trouvé le corps sans vie d’un 2e chat.



Jérémie Marion, de la société Opale Capture, précisait auprès de Radio 6 que le « pronostic vital [était] très engagé » pour l’un des chiens. Lui et les 2 autres rescapés continuent de recevoir des soins.



Sur Facebook, ce même Jérémie Marion a fait part de son indignation face au traitement subi par les animaux secourus, considérant que « ce genre de cruauté doit être puni sévèrement ». Il a insisté sur le fait que les American Bullies et la chatte ont été « sauvés de justesse de la mort ».



« Leur permettre d’avoir enfin le droit à une vie plus stable et agréable »

Il a tenu à adresser ses remerciements aux forces de l’ordre de Boulogne-sur-Mer, aux agents de la fourrière de la CAB, ainsi qu’à la SPA du Boulonnais, qui ont tous rendu ce sauvetage possible.



Toujours d’après Jérémie Marion, les chiens et la féline seront pris en charge par Gilbert Pilloy, président de la SPA du Boulonnais, « pour leur trouver une famille d’adoption et leur permettre d’avoir enfin le droit à une vie plus stable et agréable »

Gilbert Pilloy qui indique, au passage, que le refuge qu’il gère « n’échappe pas en 2024 à une très forte augmentation des abandons de chatons, chats et chiens… Et à une diminution des adoptions significative ».