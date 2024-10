2 Border Collies victimes de mauvais traitements retrouvent l'espoir après l'intervention d'une enquêtrice bénévole

Bernadette Rohrer est enquêtrice bénévole pour la fondation Brigitte Bardot. C’est elle qui avait sauvé Janco, un American Staffordshire Terrier cachectique à Montrequienne, en Moselle, en mars 2021. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Plus récemment, elle a porté secours à 2 Border Collies maltraités, rapportait LorraineActu. Tout avait commencé en 2024, quand des témoins avaient vu un homme s’en prendre brutalement à son chiot et à ses 2 chiens adultes à Haboudange, toujours en Moselle.

Informée des faits, Bernadette Rohrer s’est rendue chez la personne en question en compagnie d’un membre de la Brigade de protection animale. Malheureusement, il était trop tard pour le chiot. L’individu a affirmé qu’il était décédé le matin-même.

Les aînés ont survécu, mais ils étaient dans un état plus que préoccupant. L’un d’eux était détenu dans une pièce insalubre, jonchée de déjections. L’autre se trouvait dans une grange.



3677 - SOS Maltraitance Animale / Facebook

« Pas de nourriture, juste un fond d’eau. La grange était très sale. Le chien ne sortait jamais. De l’urine s’écoulait de la grange », pouvait-on lire sur le rapport de l’enquêtrice. Un constat choquant…



3677 - SOS Maltraitance Animale / Facebook

Les Border Collies ont été retirés à leur propriétaire maltraitant et examinés par un vétérinaire. Ils souffraient de maigreur, de déshydratation, d’escarres et de verrues notamment. Sans parler des lésions testiculaires pour l’un et au niveau de la queue pour l’autre, rendant nécessaires la castration et la caudectomie.

« Ils étaient là pour crever »

« Les chiens n’avaient même pas de noms. Ils étaient là pour crever », d’après Bernadette Rohrer.

Ils ont été confiés à l’association locale Les Borders et nous. Par ailleurs, une plainte a été déposée. Le maître devra donc très probablement s’expliquer face à la justice.

Sur la page Facebook consacrée au 3677, le numéro permettant de signaler les maltraitances animales, « un immense merci » a été adressé « à l’association Les Borders et nous et à tous ceux qui se battent pour ces animaux ».