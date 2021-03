Un chien d'une maigreur atroce retrouvé abandonné a été placé dans une famille d'accueil

Photo d'illustration

C’est un chien extrêmement maigre et affamé qu’une bénévole, accompagnée de la police municipale, a découvert dans une propriété mosellane. L’American Staffordshire Terrier aura besoin de beaucoup de temps pour recouvrer la santé. Il a été placé en famille d’accueil et son ancien propriétaire sera poursuivi.

Bernadette Rohrer est enquêtrice bénévole pour l’association Stéphane Lamart et la Fondation Brigitte Bardot. En fin de semaine dernière, on l’avait alertée au sujet d’un chien totalement négligé par son propriétaire, dans une maison située à Montrequienne (57).

Elle a pu voir des photos de l’animal et elle en a été choquée. Le canidé, un American Staffordshire Terrier âgé d’un an, était dans un état de maigreur atroce, rapporte Lorraine Actu. Il n’avait littéralement plus que la peau sur les os.

Bernadette Rohrer en avait été informée le samedi 20 mars, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose ce jour-là. Elle devait attendre le lundi suivant pour faire intervenir les autorités.

Le 22 mars, elle s’est présentée au domicile en question, en compagnie du maire et de policiers municipaux mobilisés par ce dernier. Le chien se trouvait dans le jardin. Les intervenants ont pu constater son triste état sur place et décision a été prise de le retirer à son maître.

Janco en famille d’accueil, son propriétaire sera jugé

Le quadrupède, qui a reçu un nouveau nom – Janco – a d’abord été recueilli par l’association Les Anges d’AEP. Il a été examiné par un vétérinaire, qui a indiqué qu’il ne faisait que la moitié de son poids normal. Par la suite, Janco a été confié à une famille d’accueil.

Le chien est soumis à un régime alimentaire adapté à sa condition. Ses repas lui sont donnés en petites quantités pour ne pas bousculer son organisme et son système digestif.

Quant à son ancien propriétaire, une plainte a été déposée à son encontre. Il a invoqué une maladie, qui s’est avérée inexistante, pour expliquer la maigreur de l’Amstaff.