2 agentes portant secours à un chien attaché à un lampadaire reconnaissent celui qu'elles tentaient de protéger des coups de son maître depuis un mois

Un chien battu par son propriétaire a fini par être retrouvé et secouru près d’un mois après les faits, rapportait le Pensacola News Journal le mercredi 23 avril.

Hier après-midi, les sergentes Merideth Roberson et Mackenzie Hamel, du service animalier du comté d’Escambia en Floride (Escambia County Department of Animal Welfare), ont été informées de la détresse d’un chien aux abords de l’autoroute Mobile Hbaighway. Le quadrupède en question était attaché à un lampadaire.



Escambia County Department of Animal Welfare / Facebook

En arrivant sur les lieux, l’animal leur a semblé familier. « Quand nous nous sommes rapprochées, nous nous sommes regardées et avons pensé : On dirait le chien [que nous cherchions] », raconte Merideth Roberson. Elle et sa collègue l’ont observé très attentivement et leur sentiment qu’il s’agissait du même loulou s’est renforcé. « Nous avons vu les images de la caméra-piéton, mais c'était tout ce que nous avions comme référence », poursuit l’agente.

La caméra dont elle parle est celle que portait l’un des adjoints du shérif du comté d’Escambia intervenant sur un cas de cruauté animale quelques semaines plus tôt. Charles David Thornton II, 49 ans, avait été interpellé le 27 mars et poursuivi après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de frapper son chien avec un bâton et de le traîner par ses pattes arrière alors que celui-ci tentait désespérément d’échapper à ses coups.

Lors de l’arrestation du suspect, Tupac – le chien battu – n’était pas chez lui. « Nous n'avons jamais abandonné les recherches, assure Merideth Roberson. À chaque patrouille, nous cherchions le chien. Il y avait toujours l'espoir qu'il réapparaisse un jour. »

« Nous savions à mille pour cent que c'était lui »

C’est donc ce qui s’est produit mercredi après-midi. Les 2 agentes ont fait monter le chien à bord de leur véhicule et l’ont dûment inspecté pour chasser leurs derniers doutes. « Une fois que nous avons vu le motif sur la poitrine, nous savions à mille pour cent que c'était lui, relate la sergente Roberson. La couleur de la fourrure du chien, le museau noir, tout ressemblait exactement à ce que l'on pouvait voir sur les images de la caméra-piéton. »

Tupac, dont l’âge se situe entre 2 et 3 ans, s’est montré amical malgré tout ce qu’il avait enduré. Il sera évalué par un vétérinaire. Le personnel du refuge du comté d’Escambia prendra soin de lui en attendant le feu vert des autorités pour le proposer à l’adoption.

« Merci aux sergentes Roberson et Hamel pour leur intervention rapide ayant permis de localiser et de secourir Tupac, et merci au bureau du shérif du comté d'Escambia pour cet excellent partenariat qui a abouti à des inculpations et à la résolution d’un cas de cruauté envers les animaux, peut-on lire sur la page Facebook de l’Escambia County Department of Animal Welfare. Nos agents sont passionnés par leur métier et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de notre engagement quotidien envers les animaux. »