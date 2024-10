11 chiots de 6 semaines abandonnés dans une cage apprennent ce que signifie « être aimé »

Vers 9h du matin, l’équipe de la Great Plains SPCA a reçu un appel d’urgence d’un bon samaritain. L’homme avait découvert une cage abandonnée près d’une route, dans laquelle se tenaient 11 chiots.

« C’est une route assez fréquentée, et ils ont été secourus juste avant que des pluies torrentielles ne frappent notre région, déclare Victoria Roland-Vaughn, membre de l’organisation, ils n’avaient rien pour les protéger des éléments. Ni eau ni nourriture… »

© Great Plains SPCA

La personne ayant trouvé les petites boules de poils les a donc emmenées au siège de l’organisme. Le personnel a accueilli les jeunes chiens avec bienveillance. Toutefois, ils ressentaient une vive inquiétude pour leur santé…

Âgés de 6 semaines seulement, les rescapés étaient particulièrement vulnérables. « Avec des chiots positifs à la parvovirose déjà sur place, et 10 autres chiots exposés à cette maladie mortelle, nous ne pouvions tout simplement pas garder plus de jeunes chiens dans notre refuge pour leur sécurité », indique Victoria.

C’est ainsi qu’un appel sur les réseaux sociaux a été lancé pour leur trouver des familles d’accueil.

© Great Plains SPCA

Tous les membres de la portée sont en sécurité

« Tous ces chiots sont sales, épuisés par cette épreuve et se sont immédiatement endormis une fois qu’ils ont réalisé qu’ils étaient en sécurité », écrit la Great Plains SPCA sur sa page Facebook.

Par chance, 6 des 11 chiots ont immédiatement trouvé ensemble un foyer d’accueil. Comme le rapporte The Dodo, les 5 restants ont supplié chaque visiteur qui passait devant leur chenil de leur donner une chance.

© Great Plains SPCA

Les dernières boules de poils ont dû attendre quelques heures supplémentaires, avant d’être prises en charge elles aussi par des familles d’accueil dévouées.

« Notre communauté s’est mobilisée de manière massive », confie Victoria.

© Great Plains SPCA

Les chiots renouent avec le bonheur

Par la suite, les jeunes canidés seront mis en règle pour être adoptés. En attendant, ils profitent du petit nid douillet qui leur a été offert, et des témoignages d’affection de leurs bienfaiteurs.

« Ils sont en train de devenir les chiots les plus heureux que vous ayez jamais vus, souligne Victoria, on ne pourrait jamais deviner qu’ils ont vécu des heures terrifiantes en voyant à quel point ils sont tous joueurs et affectueux. »

© Great Plains SPCA

Le personnel de la Great Plains SPCA a hâte de voir chaque chiot trouver bientôt chaussure à sa patte ! Grâce à ce sauvetage, un avenir lumineux les attend. Selon l’organisation, ce résultat n’aurait pas eu lieu sans l’aide de sa communauté.

« C’est grâce à leur dévouement et à leur amour pour nos animaux de refuge que nous pouvons voir ces chiots gambader et apprendre ce que signifie "être aimé" », conclut Victoria.