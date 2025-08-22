13 chiots retrouvés seuls, mais leur famille était bien plus proche qu’on ne le pensait

Les personnes qui travaillent dans les refuges pour animaux sont malheureusement souvent confrontées à des abandons, parfois cruels. En récupérant 13 chiots dehors, les membres d’un organisme irlandais pensaient avoir affaire à l’un de ces cas. Néanmoins, ils ont découvert que toute leur famille se souciait d’eux.

Le personnel du refuge Mutts Anonymous Dog Rescue and Adoption (MADRA), basé en Irlande, a récemment pris en charge 13 chiots qui venaient tout juste de naître. Rapidement, ils ont enquêté pour retrouver leur mère, puis ont finalement réalisé que leur famille était bien plus grande que ce qu’ils avaient imaginé.

Les jeunes chiens ont été découverts à Galway, près d’une route nationale, rapportait Limerick Live . Il était évident qu’ils étaient nés seulement quelques heures auparavant, mais leur mère n’était pas à leurs côtés. Pourtant, sa présence était vitale pour les nouveau-nés . Ils ont été pris en charge par le personnel de MADRA et ont tout de suite reçu les soins nécessaires.

À la recherche de la mère

Persuadés que la maman des canidés n’était pas loin, les bienfaiteurs ont lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour quiconque aurait des informations à fournir sur les quadrupèdes. Des recherches ont suivi dans le but de trouver la mère, car les sauveteurs tenaient absolument à la réunir avec ses chiots.

Dans cette quête, ils ont reçu le soutien inestimable des internautes qui ont massivement relayé les publications sur les réseaux sociaux. De fil en aiguille, l’histoire des chiots s’est éclaircie et les bons Samaritains ont constaté qu’ils n’avaient pas été abandonnés, mais qu’il s’agissait plutôt d’un triste concours de circonstances.

MADRA / Facebook

La chienne vivait au sein d’une famille et devait mettre bas prochainement. Toutefois, elle s’est perdue après avoir fugué de la maison et a accouché seule dehors : « Ses propriétaires, absents des réseaux sociaux, ignoraient totalement que les chiots avaient été retrouvés », ajoutait un porte-parole du refuge.

Heureusement, les petits ont pu être récupérés à temps et la mère a été localisée. Ils ont été réunis dans une maison d'accueil et tous sont en excellente santé. Une fois sevrés, chacun rejoindra sa famille pour la vie tandis que la maman retournera auprès de la sienne : « Notre priorité est désormais de soutenir les chiots, leur mère et leurs propriétaires afin de garantir une issue la plus durable et positive possible », écrivait MADRA.