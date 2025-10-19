111 chiens et 3 enfants en danger extirpés d’une maison insalubre après une perquisition

Des pompiers, des policiers et des sauveteurs d’animaux sont intervenus sur la propriété d’un Américain pour secourir des centaines de chiens confinés, mais également 3 enfants. Une opération de grande envergure qui a nécessité la mobilisation de nombreux acteurs et provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Le 18 septembre dernier, à Plymouth (Iowa, États-Unis), l’organisme de protection animale Animal Rescue League of Iowa, d’autres sauveteurs, les forces de l’ordre et les pompiers de Le Mars ont mis un terme au calvaire d’une centaine de chiens, ainsi que de 3 enfants. Tous vivaient dans des conditions déplorables sur une propriété absolument insalubre. Ils ont été pris en charge par diverses institutions.

Animal Rescue League of Iowa a mené une enquête qui a conduit à la découverte des victimes, précisait Des Moines Register . Ces dernières étaient réparties dans plusieurs bâtiments au sein même de la propriété. Pour chacun des logements, le constat était le même : l'endroit était inhabitable.

Des conditions de vie inacceptables

Avant de réaliser le sauvetage, les pompiers ont été appelés pour mesurer la qualité de l’air sur la propriété : « Les prélèvements ont détecté de très fortes concentrations d'ammoniac à l'intérieur de la résidence, obligeant les pompiers de Le Mars à ventiler la résidence afin de pouvoir évacuer les chiens qui y vivaient », indiquait l’Animal Rescue League of Iowa dans un communiqué de presse.

Une fois la bâtisse sécurisée, les sauveteurs ont pu pénétrer et procéder à l’opération de sauvetage. Les 3 enfants qui vivaient sur place ont été pris en charge par les autorités compétentes afin d’être placés en sécurité. Les animaux, quant à eux, ont été extirpés de cet enfer pour rejoindre les locaux de diverses associations, dont ceux de la Humane Society de Siouxland.

D’après le porte-parole de l’Animal Rescue League of Iowa, tous les canidés sont maintenant en sécurité. Ils vont subir des examens médicaux et pourront être placés à l’adoption si leur état de santé le permet. La route est encore longue pour les sauveteurs et les chiens, mais ces derniers n’auront plus jamais à subir un tel cauchemar.