Vrai ou faux ? Un chat un peu enrobé est simplement heureux et bien nourri

Un chat qui mange bien, dort beaucoup et réclame des câlins semble mener une vie idéale. Mais fait-il suffisamment d’exercice au quotidien ? Qu’en est-il de sa silhouette ? Il est important de comprendre que le surpoids chez nos petits félins de compagnie n’est pas qu’une question d’apparence. Quelques kilos en trop peuvent avec des conséquences néfastes sur leur bien-être et leur santé.

Un chat bien nourri inspire souvent la sérénité. Dans l’imaginaire collectif, un animal maigre évoque davantage la maladie ou le manque de nourriture, alors qu’un félin dodu paraît choyé et heureux. Pourtant, le poids idéal d’un matou ne se mesure pas à l’impression de « bonne vie » qu’il dégage.

Avec l’âge, la stérilisation ou la sédentarité, un chat peut prendre du poids de manière progressive. Comme les changements sont lents, les propriétaires s’habituent à sa silhouette et ne remarquent pas toujours que leur compagnon devient un peu trop enrobé.

Même une petite prise de poids peut avoir un impact important sur son bien-être et sa santé. Un excès pondéral fatigue davantage son organisme et réduit souvent l’activité physique de l’animal, ce qui crée un cercle vicieux : moins il bouge, plus il grossit.

Zoom sur les principales conséquences du surpoids chez le chat

Chez nos amis aux pattes de velours, le surpoids peut entraîner diverses maladies, comme le diabète dont les premiers signes sont souvent discrets. Le petit félin boit plus qu’avant, urine plus fréquemment et semble fatigué.

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Quelques kilos en trop favorisent également les problèmes articulaires. Ils augmentent la pression sur les articulations et rendent les mouvements plus difficiles. Un matou qui saute moins, hésite avant de grimper ou joue moins longtemps n’est pas forcément « paresseux », il peut simplement ressentir une gêne ou une douleur.

Par ailleurs, il n’est pas rare d’observer des difficultés respiratoires chez les chats en surpoids. Certains s’essoufflent rapidement après un effort ou supportent moins bien la chaleur. Le toilettage, quant à lui, devient compliqué. Un animal trop rond peine parfois à atteindre certaines zones de son corps, comme l’arrière-train. Son pelage est alors moins propre ou emmêlé.

Enfin, rappelons que le surpoids peut réduire l’espérance de vie de nos fidèles compagnons en plus d'affecter leur confort au quotidien.

Comment savoir si votre chat est en surpoids ?

Toutes les races félines n’affichent pas la même morphologie. Certaines d’entre elles sont naturellement plus imposantes, comme le Maine Coon, d’autres plus élancées. Un chat en bonne condition physique doit présenter une taille légèrement marquée lorsque vous le regardez du dessus. Son ventre ne doit pas pendre excessivement vu de profil. En passant les mains sur ses flancs, vous devez pouvoir sentir ses côtes sous une fine couche de graisse sans avoir à appuyer fortement.

Dans tous les cas, nous vous recommandons de peser régulièrement votre moustachu pour suivre sa courbe de poids et de prévoir des visites de contrôle chez le vétérinaire. Lui seul pourra vérifier si le poids de votre chat est problématique et vous proposer des solutions adaptées.

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Le conseil de Woopets : comment prévenir le surpoids chez votre chat ?

Quelques habitudes simples suffisent souvent à protéger votre petit félin du surpoids. Nous vous invitons à contrôler ses rations quotidiennes et à lui fournir une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels spécifiques (âge, taille, état de santé, niveau d’activité physique, stérilisé ou non…). Les friandises doivent aussi rester occasionnelles.

L’exercice joue également un rôle essentiel. Quelques minutes de stimulation chaque jour améliorent souvent la condition physique de votre matou tout en renforçant votre lien. Jouets interactifs, parcours, arbres à chat, séances de jeu… Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour motiver votre petit protégé à se dépenser.