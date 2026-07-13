Vrai ou faux ? Un chat qui a des flatulences a simplement une digestion rapide

Votre chat a des gaz ? Pas de panique : une flatulence occasionnelle peut être tout à fait normale. En revanche, un minou qui a souvent des flatulences ne signifie pas qu’il digère mieux ou plus vite. Lorsque les gaz deviennent fréquents, il est en effet important d’en rechercher la cause et de savoir reconnaître les signes qui nécessitent l’avis d’un vétérinaire. On vous explique.

On entend dire parfois qu'un chat qui a des gaz digère « trop bien » ou « très vite ». En réalité, c'est tout l'inverse ! À l’origine de cette croyance se trouve souvent une confusion entre la digestion, le transit intestinal et la fermentation des aliments dans l'intestin. Dans les faits, des flatulences répétées sont plutôt le signe que quelque chose perturbe la digestion de votre petit moustachu.

Les pets sont rares chez le chat

Contrairement au chien, le chat a rarement des flatulences. En tant que carnivore strict, son système digestif est particulièrement efficace pour digérer les protéines animales, ce qui laisse peu de résidus à fermenter dans l'intestin. Comme tous les animaux, il peut toutefois produire une petite quantité de gaz au cours de la digestion. Un pet occasionnel, peu odorant, n'a donc rien d'inquiétant.

En revanche, des flatulences fréquentes ou très malodorantes sont inhabituelles et peuvent révéler une alimentation mal adaptée, un déséquilibre du microbiote intestinal ou un trouble digestif.

Les principales causes des flatulences chez le chat

Dans la majorité des cas, les gaz chez le chat sont liés à son alimentation. Ils peuvent être provoqués par une alimentation inadaptée (croquettes de mauvaise qualité, intolérance alimentaire à certains ingrédients, changement brutal de nourriture, alimentation mal adaptée à ses besoins de carnivore…) ou simplement par un chat qui mange trop vite et avale de l'air.

D'autres causes sont également possibles, comme un déséquilibre de la flore intestinale ou certaines maladies digestives qui rendent la digestion plus difficile. Les parasites intestinaux, notamment la giardiose (une infection provoquée par le parasite Giardia duodenalis), peuvent aussi être responsables de flatulences, souvent accompagnées de diarrhée, de selles malodorantes ou d'un amaigrissement.

Enfin, le stress peut également perturber l’équilibre digestif de votre petit compagnon.

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Si les flatulences deviennent fréquentes, persistent dans le temps ou s'accompagnent d'autres symptômes (forte odeur, ventre gonflé, diarrhée, selles anormales, perte d'appétit, changement de comportement…), il est important de ne pas les banaliser et de consulter un vétérinaire afin d'en rechercher la cause.

L’info Woopets - Que faire si son chat a des gaz ?

Un pet de temps en temps est parfaitement normal. En revanche, si votre petit félin devient un véritable « champion des gaz », quelques ajustements s'imposent :