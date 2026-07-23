Vrai ou faux : les chattes perdent du sang pendant leurs chaleurs, comme les chiennes

Vous avez peut-être déjà entendu dire que pendant ses chaleurs, une chatte perdait du sang, comme une chienne. Pourtant, cette comparaison est trompeuse ! Si les 2 espèces ont des périodes de reproduction, leur fonctionnement est bien différent. Alors, vrai ou faux ? On fait le point sur ce qui se passe vraiment.

Les propriétaires de chiennes non stérilisées le savent bien, les chaleurs de leurs fidèles compagnes s’accompagnent souvent de pertes sanguines visibles. Mais est-ce pour autant que toutes les femelles animales présentent les mêmes signes ? Chaque espèce possède en effet un fonctionnement différent, et notamment la chatte.

Des chaleurs sans saignement chez les chattes

Contrairement aux chiennes, chez qui des saignements vaginaux peuvent apparaître au début des chaleurs, les chattes ne présentent généralement pas de pertes sanguines visibles pendant leur cycle œstral. La raison ? Leur physiologie reproductive est différente. La chienne suit un cycle marqué par des pertes et des périodes de reproduction plus espacées, tandis que la chatte est une femelle polyoestrienne saisonnière, capable d’avoir plusieurs cycles au cours d’une même saison.

Chez elle, les chaleurs correspondent au moment où elle devient fertile et réceptive à la reproduction, avec un fonctionnement hormonal particulier lié notamment à l’ovulation induite, qui survient le plus souvent après l’accouplement plutôt que de façon automatique. Ainsi, un saignement chez une chatte n’est pas un signe classique des chaleurs et mérite plutôt d’être surveillé.

Les particularités des chaleurs chez la chatte

Chez les chats, les chaleurs ont leurs propres particularités et peuvent parfois surprendre les propriétaires. Une chatte non stérilisée peut connaître plusieurs périodes de chaleurs pendant la saison de reproduction, avec des cycles qui reviennent généralement toutes les 2 à 3 semaines et durent environ 4 à 10 jours.

Pendant cette période, les changements de comportement sont souvent très visibles. Votre minette peut notamment devenir particulièrement affectueuse, se frotter partout, se rouler au sol ou, au contraire, se montrer plus agitée et irritable (mieux vaut alors respecter son besoin de calme, car certaines chattes peuvent se montrer plus susceptibles, voire mordre).

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Ses miaulements fréquents (parfois impressionnants) ne traduisent pas une douleur, mais un moyen d’attirer un mâle. Elle peut aussi chercher à sortir, même si elle vit exclusivement en intérieur, en surveillant les portes et les fenêtres avec insistance.

Sa posture change également : elle relève l’arrière-train, place sa queue sur le côté et peut trépigner des pattes arrière, des signes caractéristiques de sa réceptivité à la reproduction.

À noter que la maturité sexuelle arrive généralement entre 6 et 10 mois, parfois plus tôt chez certaines races comme le Siamois ou le Burmese. Une chatte peut donc être fertile dès ses premières chaleurs si elle n’est pas stérilisée.

L’info Woopets - Que faire si une chatte saigne ou présente des signes inhabituels ?

Si votre chatte présente des saignements, pas de panique. Un petit coup d’œil attentif permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe et de savoir quand demander conseil :