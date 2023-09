Depuis qu’il a été sauvé de la rue, ce chaton à l’œil blessé passe son temps à ronronner

Quoi de plus doux que d’entendre un chaton sauvé de la rue témoigner sa reconnaissance sous forme de ronronnements ? Dewey se sent bien dans sa famille d’accueil, et il le fait savoir !

Quand Dewey a été trouvé, il avait environ 5 semaines et vivait seul dans la rue. Il avait eu du mal à se nourrir et était donc très maigre. Son pelage était infesté de puces, et il souffrait également d’une infection des voies respiratoires supérieures. Enfin, l’un de ses yeux était gravement infecté et risquait de ne pas pouvoir être sauvé. Le pauvre chaton avait déjà rencontré beaucoup de difficultés pour un si jeune âge. Heureusement, le plus dur était derrière lui.

© alleycatrescue / Instagram

Dewey a tout de suite aimé qu’on prenne soin de lui

Après avoir été découvert par un passant, Dewey a été conduit dans un refuge, qui a rapidement trouvé une famille d’accueil pour le félin.

Dewey a pu recevoir les traitements nécessaires pour éradiquer ses parasites et soigner ses infections. En parallèle, une alimentation adéquate lui a permis de reprendre du poids.

© alleycatrescue / Instagram

Malgré tous les soins qu’il devait subir, le petit animal a immédiatement montré qu’il se sentait en sécurité et qu’il était bien dans sa famille. « Il ronronne fort et tout le temps », a confié Alley Cat Rescue, l’association qui a pris en charge Dewey. Ce dernier ronronnait même pendant qu’il recevait ses traitements. « C'est un garçon tellement heureux, il se roule sur le dos pour qu’on lui frotte le ventre en permanence. »

© alleycatrescue / Instagram

Dewey a perdu un œil, mais pas la joie de vivre

Malheureusement, l’œil infecté de Dewey a dû lui être retiré. Mais cela ne l’a absolument pas affecté. Bien au contraire, en revenant de l’hôpital, il a tout de suite réclamé de nouvelles caresses et s’est mis à ronronner encore plus fort.

Soigné de toutes ses maladies, il est devenu très joueur et aventurier, grimpant sur tout ce qu’il pouvait escalader.

Et après avoir été sauvé, il a lui-même voulu aider de nouveaux arrivants. Quand sa famille d’accueil lui présentait des chatons dans le besoin, il n’hésitait pas à se blottir contre eux et même à les laisser mordiller ses pattes.

© alleycatrescue / Instagram

« C'est le chaton accueilli le plus simple que nous ayons eu. Même les mamans chats sont heureuses qu'il fasse du babysitting, et les petits bébés affluent vers Dewey pour lui faire des câlins », a déclaré l’association à Love Meow.

Si Dewey est très heureux de ne plus être dans la rue, il le sera encore plus le jour où il trouvera sa propre famille pour la vie, qu’il comblera d’amour et de ronronnements.

© alleycatrescue / Instagram