Volé et impliqué malgré lui dans une tentative de braquage de banque, ce chaton est sauvé par la police et attend d'être adopté

Après avoir été utilisée malgré elle lors d'une tentative de braquage, la jeune Magnolia a heureusement été retrouvée saine et sauve quelques instants plus tard, tandis que le suspect était arrêté. Une mésaventure aussi improbable qu'inquiétante, qui n'empêche pas cette petite chatte de poursuivre sa quête d'une famille pour la vie.

Le lundi 13 juillet 2026, à Beltsville dans le Maryland (Etats-Unis), un homme est entré dans l'animalerie Pet Supplies Plus, profitant du fait que les clés avaient été laissées dans la serrure, et s'est dirigé vers l'espace d'adoption. Dans ce dernier se trouvaient des chatons provenant d'associations locales et attendant d'être adoptés. L'individu s'est emparé de l'un d'eux, une femelle tuxedo de 3 mois et demi appelée Magnolia, confiée par l'organisation Beltsville Community Cats, et est reparti avec.

Ses agissements ont été filmés par des caméras de surveillance. Par la suite, des témoins ont déclaré l'avoir vu se rendre à une banque se trouvant dans le même centre commercial que l'animalerie. Il s'est alors adressé à un employé de l'agence, lui demandant d'abord de tenir le chaton, puis lui intimant l'ordre, via un message écrit sur un morceau de papier, de lui donner tout l'argent de la caisse.

Le suspect a été interpellé peu après par les forces de l'ordre, et le chaton rendu sain et sauf à l'association.

🐱 Pourquoi Magnolia n'a pas eu peur ? 📖 Autres sauvetages insolites de chats ❤️ Chatons en attente d'adoption près de moi Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



Beltsville Community Cats / Facebook

Stephanie Stullich, de Beltsville Community Cats, n'était pas loin de l'animalerie au moment des faits. Un employé de cette dernière l'a appelée pour l'informer de la disparition de Magnolia. La bénévole s'est aussitôt rendue sur les lieux.

« J'ai tout de suite vu toutes ces voitures de police et je me suis dit : "Quelle mobilisation pour le vol d'un chat !" Puis j'ai compris qu'elles se dirigeaient toutes vers la banque », raconte Stephanie Stullich à NBC4 Washington .

« Elle recherche désormais un citoyen respectueux des lois et doté d'un grand cœur »

De son côté, la police du comté de Prince George a confirmé l'arrestation d'un homme à l'intérieur de l'agence bancaire. Ses enquêteurs ont appris, auprès du personnel de l'animalerie, que cet individu y venait quasiment tous les jours, depuis 2 semaines, et qu'il allait directement vers le chaton.

Aaron Kurkowski, le responsable du magasin, a précisé qu'aucun employé ne se trouvait dans l'établissement à ce moment-là.

En sécurité, Magnolia attend toujours qu'on lui trouve une famille aimante pour toujours. « Elle recherche désormais un citoyen respectueux des lois et doté d'un grand cœur », conclut Stephanie Stullich.