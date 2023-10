Le personnel d’une animalerie découvre deux chatons abandonnés dans le magasin

Personne ne sait qui a abandonné ces chatons, ni pourquoi. Mais au moins, ils étaient en sécurité à l’intérieur d’un magasin et ont vite été retrouvés.

C’est à New York, aux États-Unis, que deux chatons ont été découverts blottis l’un contre l’autre dans une animalerie nommée Petco. Quelqu’un les y avait visiblement abandonnés, et personne n’est venu les réclamer.

L’animalerie a alors contacté le refuge Puppy Kitty NY City pour obtenir son aide. C’est Alyssa, une famille d’accueil bénévole, qui est venue les chercher. Quand elle est arrivée, les chatons ont eu un véritable coup de cœur pour elle, comme s’ils savaient que la jeune femme allait changer leur vie.

© adoptablesnyc / Instagram

Les chatons ont sauté dans les bras d’Alyssa

Les deux chatons, qui étaient des petites femelles, ont rapidement compris qu’Alyssa leur voulait du bien. « Ces deux sœurs étaient si affectueuses que l'une d'elles m'a sauté dans les bras », a confié la famille d’accueil à Love Meow.

© adoptablesnyc / Instagram

Les jeunes chattes essayaient d’attirer l’attention d'Alyssa comme si leur vie en dépendait. Mais elles ne savaient pas qu’elles n’avaient pas besoin de la convaincre. Alyssa avait déjà décidé de les prendre en charge.

Elle les a ramenées chez elle, et l’effusion d’amour des félins n’a pas cessé. À peine arrivés dans leur nouvelle maison, ils se sont couchés sur leur maman et ronronnaient en se faisant caresser. Ils ont été nommés Krispy et Kreme.

© adoptablesnyc / Instagram

Des chatons qui ne demandaient qu’à être aimés

Krispy et Kreme étaient âgés d’environ 9 semaines. Heureusement, elles ne semblaient pas avoir été traumatisées par leur abandon, et elles ne demandaient qu’à être aimées par les humains. De leur côté, elles avaient énormément d’amour à offrir.

« Krispy aime m’apporter ses jouets et marcher entre mes jambes, et Kreme adore s'asseoir sur mon épaule, autour de mon cou ou de ma poitrine et s’endormir », a raconté Alyssa.

Les sœurs félines étaient également inséparables. Qu’il s’agisse de jouer, de manger ou de dormir, elles faisaient tout ensemble. Elles ont aussi sympathisé avec d’autres chats de la famille d’accueil, ce qui leur a permis de se socialiser.

© adoptablesnyc / Instagram

Alyssa espère maintenant qu’une famille succombera à ce duo adorable, et que les sœurs ne seront pas séparées à l’adoption.