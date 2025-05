Vivant dans un appartement avec plus de 40 chats et 2 chiens, cette femme trompe les enquêteurs pour échapper à la justice

Pendant plusieurs années, une femme anonyme a vécu avec 47 chats et 2 chiens dans son logement social. Lorsqu’il a découvert la terrible situation, le propriétaire s’est empressé de contacter la Fondation 30 Millions d’Amis. Après moultes négociations, les bénévoles Jean-Louis et Lydia étaient finalement parvenus à un accord avec cette dame, probablement atteinte du syndrome de Noé. Les félins devaient tous être cédés à l’association, sans exception. Malheureusement, la mère de famille a finalement changé d’avis et était bien décidée à tromper les enquêteurs. Pour cela, elle n’a pas hésité à déménager à plusieurs reprises afin que personne ne puisse la retrouver…

Déterminés à ne pas laisser tomber ce dossier important, les bénévoles ont multiplié les recherches et ont fini par trouver, 2 mois plus tard, la nouvelle adresse de la femme. Celle-ci avait déménagé du côté de Barrême, toujours dans les Alpes-de-Haute-Provence. Par mesure de précaution, ou peut-être par acquit de conscience, elle avait déjà donné 8 chats à ses proches. Mais peu de temps après avoir été retrouvée, la femme a de nouveau déménagé, à Monieux cette fois, commune dont elle avait contacté le maire pour obtenir rapidement un logement sans préciser qu’elle était accompagnée d’un grand nombre d’animaux de compagnie.

Pas de chance pour elle, les enquêteurs ont encore fini par la retrouver et, après avoir averti le personnel de la mairie, on lui a demandé de trouver une solution, sans délai, pour placer ses animaux. “Nous comprenons qu’elle aime les chats, mais elle ne peut pas tous les recueillir, ce n’est pas sain…”, expliquait à l’époque une employée de la mairie sur le site de l’association. Cette fois-ci, la femme n’a pas pu se dérober et a accepté de céder 29 de ses chats à la Fondation. 23 d’entre eux ont ensuite été répartis dans diverses structures d’accueil partenaires et les 6 restants ont été recueillis par l’association Océan de Bonheur. 2 autres félins ont été adoptés par des connaissances et 8 sont toujours chez leur maîtresse. Preuve qu’à force de détermination, on obtient toujours justice !

