Victime d'un coup de chaleur dont il garde les séquelles, un chat voit la chance lui sourire quelques jours plus tard

Excellente nouvelle pour Joey, un chat de 3 ans que la canicule n’a pas épargné ; l’animal a été adopté par une famille aimante, rapportait KMTV 3 News Now le jeudi 11 août.

Ce croisé American Shorthair était arrivé dans un état critique le samedi 23 juillet au refuge de la Nebraska Humane Society, à Omaha. Il venait d’être découvert souffrant dans l’une des rues de la ville voisine de Bellevue par un passant. Victime d’un coup de chaleur, le félin était léthargique et ne réagissait pas aux stimuli lumineux et visuels.



Nebraska Humane Society / Facebook

Bien que transporté dans une voiture climatisée, sa température corporelle était toujours très élevée à son arrivée. Le coup de chaleur avait affecté son cerveau et son système nerveux. Il en porte des séquelles qu’il gardera très probablement à vie.

Après avoir été soigné, Joey avait été confié à une famille d’accueil auprès de laquelle il a poursuivi sa convalescence. Il est devenu quasi aveugle en raison des lésions cérébrales et présente une inclinaison de la tête, résultant de l’atteinte nerveuse.

