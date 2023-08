Une voiture rouillée devient un refuge pour une famille de chats errants, les habitants tirent la sonnette d'alarme (vidéo)

Il y a quelques semaines, des habitants de Brooklyn (États-Unis) ont découvert qu’une famille de félins s’était réfugiée dans une vieille voiture à l’abandon. Inquiets, et incapables de les sauver, ils ont appelé les bénévoles de Heidi Wrangles Cats à la rescousse.

Une heure de fouille

Rapidement, Heidi et Olga se sont rendues près du véhicule rouillé pour porter secours à la maman chat et à ses 3 chatons. Tous étaient cachés à divers endroits de la voiture : certains étaient camouflés sous une pile de déchets, tandis que d’autres se recroquevillaient sous les sièges du véhicule, raconte Cole & Marmelade.

La maman chat fut la première à sortir de sa cachette, attirée par la nourriture offerte par ses 2 bienfaitrices. Heidi et Olga ont eu besoin d’une heure pour trouver les 3 chatons. Ceux-ci ont ensuite rejoint le foyer de Heidi, et ont enfin pu dire adieu à la vie d’extérieur.

3 femelles à l’abri

Heidi a décidé de nommer les 3 chatons - qui étaient, en réalité, 3 femelles - Copy, Paste et Backspace. Leur maman chat, baptisée Control-Alt-Delete, a été relâchée dans la nature après avoir été stérilisée. La vie d’intérieur ne semblait pas faite pour elle. Néanmoins, un voisin de Heidi s’est engagé à prendre soin d’elle régulièrement.

Copy, Paste et Backspace ont toutes pris un bon bain et profité du confort de leur nouveau foyer. Backspace était la seule femelle du trio à souffrir de problèmes de santé : elle était atteinte de problèmes digestifs. « Elle ne mangeait pas d’elle-même et avait fréquemment la diarrhée. Elle était à la limite de la léthargie », se souvient Heidi.

Le coût des soins vétérinaires nécessaires à sa guérison s’élevait à 2500 €, mais il a été financé à l’aide de nombreux donateurs. Grâce à eux, Backspace a pu être soignée et rejoindre ses congénères, après plusieurs jours passés à la clinique.

Suite à cette mésaventure, Copy, Paste et Backspace ont enfin pu démarrer une nouvelle histoire, et profiter de leur pleine santé. Une fois vaccinées et stérilisées, elles ont été proposées à l’adoption, et ont pu poursuivre leurs aventures dans le foyer de leurs rêves.