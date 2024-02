L’émouvante reconnaissance d’un chat envers son adoptante après avoir longtemps été délaissé au refuge (vidéo)

Anshu est entrée dans un refuge avec l’idée d’adopter le résident le plus ancien. À l’époque, il s’agissait de Nugget, un chat au pelage bicolore. C’était il y a 3 ans et depuis, la femme n’a jamais regretté sa décision. Au contraire, elle a confié à Newsweek que c’était l’une des meilleures de sa vie.

Avant de rencontrer son âme sœur, Nugget vivait avec d’autres propriétaires, mais ils l’ont abandonné dans un refuge. Sur place, il n’attirait pas l’attention des adoptants, qui préféraient se tourner vers ses congénères plus jeunes. Finalement, les semaines sont passées et il a fini par devenir le résident le plus ancien.

@toothless.nugget / TikTok

« Tout le monde me disait d’adopter un chaton, qu’il serait plus drôle qu’un chat plus âgé »

Après 4 mois, il a croisé le chemin d’Anshu, laquelle a décidé de lui offrir la vie qu’il méritait depuis toujours : « Nugget m’a sauvée. En l’adoptant, j’ai pris la meilleure décision de ma vie. Avec lui, je ne me sens plus jamais seule. J’aime penser que s’il n’avait trouvé personne, c’est parce qu’il était destiné à être avec nous » confiait la bienfaitrice.

@toothless.nugget / TikTok

Les 2 amis sont devenus très proches avec le temps et sont là l’un pour l’autre dans les bons comme dans les mauvais moments. Nugget a contracté une maladie bucco-dentaire et un cancer du nez dont il s’est miraculeusement bien remis. L’amour de sa maîtresse l’a sans doute aidé dans sa guérison.

Un départ paisible

Pendant plus de 3 ans, Anshu a permis à Nugget d’être heureux et de ne manquer de rien. Elle lui a donné tout l’amour et l’attention dont il avait besoin. Malheureusement, le cancer du félin a récidivé et son état de santé s’est récemment dégradé. Pour mettre un terme à sa souffrance, Anshu a choisi de le laisser partir : « Nugget a rejoint le paradis » déclarait-elle.

Les internautes ont été très touchés par l’amitié de la femme et du chat, ainsi que par la perte de ce dernier. Ils ont remercié Anshu pour tout ce qu’elle avait fait, mais surtout de lui avoir donné une seconde chance quand personne ne voulait de lui. Aujourd’hui, Nugget a pu partir en paix, aimé de tous. Sa maîtresse garde un tendre souvenir de lui : « J’entends encore ton ronronnement à côté de moi » lui écrivait-elle.

