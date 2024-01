3 ans après avoir perdu son chat lors de feux de forêt dévastateurs, cette femme ne perd pas espoir de le retrouver

Cela faisait près de 3 années que la famille de Hyssy ignorait où se trouvait ce chat à la robe rousse. Elle ne savait d’ailleurs pas s’il était toujours en vie, mais elle continuait d’espérer le revoir et le ramener sain et sauf auprès d’elle. De terribles feux de forêt survenus entretemps ont mis cet optimisme à mal.

Anna habite le quartier de Pu’unene, à Kahului sur l’île hawaïenne de Maui. Comme tant d’autres, hélas, sa maison avait été complètement détruite par les feux de forêt ayant sévi dans la région en août 2023.

A cause de ces incendies dévastateurs, Anna et son mari avaient également perdu leurs nombreux chats. L’un d’eux, appelé Ming-Ming, était revenu indemne par la suite. Tous les autres manquent encore à l’appel aujourd’hui malgré les incessantes recherches menées par la famille et l’association locale de protection animale, la Maui Humane Society.

Plus de 2 ans avant ce désastre, c’est un autre des chats d’Anna et son conjoint qui s’était volatilisé. Hyssy le félin roux. Le couple l’avait longtemps recherché. Là encore, la Maui Humane Society l’avait aidé dans sa quête, mais leurs efforts restaient infructueux.



Maui Humane Society / Facebook

Les propriétaires de Hyssy s’efforçaient de continuer d’espérer le retrouver malgré le temps passé. Les feux de forêt ont néanmoins quasiment réduit leurs espoirs à néant.

Le sinistre avait fait de nombreuses victimes parmi les animaux de Maui. On se souvient notamment de l’histoire de Ho'omau, ce chaton de 3 mois qui y avait miraculeusement survécu. Il avait été découvert par un habitant dans la ville de Lahaina. Malgré les brûlures dont il souffrait, principalement au visage, aux oreilles et aux pattes, il avait trouvé la force de s’en remettre.

Revenons-en à Hyssy. Ses humains avaient sollicité l’aide de spécialistes des animaux perdus, sans plus de succès.

L’appel inespéré d’une bénévole

Anna avait commencé à se faire à l’idée que le matou n’était probablement plus de ce monde, mais tout a changé début janvier 2024 avec cet appel surprise de la part de Jennie. Cette dernière fait partie de l’équipe de sauvetage de la Maui Humane Society et venait de retrouver Hyssy, rapport WTOK.

Anna et son mari n’en croyaient pas leurs oreilles. Ils ont tout arrêté pour se rendre au refuge et vivre d’émouvantes retrouvailles avec leur chat.

Comme ils vivent à l’hôtel depuis la destruction de leur maison, une amie a eu la gentillesse de proposer d’accueillir Hyssy jusqu’à ce qu’ils retrouvent un logement permanent.

