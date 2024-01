Une chatte conquiert le coeur de sa maîtresse provisoire et se transforme en grande soeur protectrice

Lily est ce qu’on appelle un « foster fail », ou échec d’accueil. Cette chatte ne devait être gardée par Lisa Miller que temporairement et il était question qu’elle rejoigne une famille adoptive quelques semaines plus tard. Entre la femme et la féline, les liens étaient toutefois devenus si forts que la première avait décidé de l’adopter en 2021. C’est sans aucun doute l’une des meilleures décisions de sa vie.

La chatte à la robe tigrée s’était rapidement assuré une place de choix parmi les Miller. Son entente avec les autres chats de la famille, Jada et Sochi, était excellente. Elle tenait à être la star de la maisonnée et a toujours été avide d’affection. Elle « adore être portée par sa maman », dit Lisa Miller, même lorsque celle-ci est occupée par les corvées quotidiennes.



Lisa Miller / Instagram

Quelque temps après l’adoption de Lily, sa maîtresse a su qu’elle allait avoir un enfant. Elle était évidemment heureuse, mais se demandait aussi comment Lily, Jada et Sochi allaient réagir à l’égard du bébé.

Pendant la grossesse, les 3 minets ont été d’un soutien extrêmement précieux pour Lisa Miller, surtout Lily, qu’elle surnomme affectueusement Tiny Tiny. Un réconfort plus que bienvenu, notamment quand elle a appris que sa mère avait un cancer. « Ces nuits sombres et solitaires à pleurer sur le sol de la salle de bain… Elle était là, léchant mes larmes et chassant ma douleur », raconte-t-elle à The Dodo.

Puis la petite Lucy est née. Lily a spontanément endossé le rôle de grande sœur, veillant sur la petite en permanence. Elle faisait toutefois en sorte que sa propriétaire sache qu’elle voulait toujours être au centre de l’attention. « J'ai commencé à l'inclure dans toutes les choses quotidiennes que je faisais avec le bébé et je les portais toutes les deux », dit Lisa Miller.



Lisa Miller / Instagram

« Un don du ciel »

La maman et le papa avaient pris l’habitude de fermer la porte de la chambre de Lucy quand celle-ci dormait. Un jour, pourtant, ils ont dû oublier de le faire. Lisa Miller a allumé l’écran pour s’assurer, via le babyphone caméra, que sa fille était toujours endormie. Elle a alors été stupéfaite de voir une boule sombre juste à côté de l’enfant.

Elle a vite compris qu’il s’agissait de Lily. Elle avait réussi à se faufiler dans la chambre et faisait sa sieste blottie contre la fillette, qui dormait à poings fermés.

Lisa Miller / Instagram

Emue, Lisa Miller a d’abord envisagé de déplacer la chatte, avant de se raviser. Elle a continué à garder un œil sur le moniteur jusqu’au réveil de Lucy. « Inutile de dire qu’elle était ravie lorsqu'elle s'est réveillée et a vu Lily à ses côtés ! », indique la maman.

L’attitude protectrice et bienveillante de la chatte tabby à l’égard de Lucy ne fait que se renforcer de jour en jour. Pour sa maîtresse, « Lily n'est pas qu'une chatte. Elle est à cent pour cent un don du ciel ».