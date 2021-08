Une voisine tend la main à une chatte en gestation rejetée par sa famille

C'est bien connu, les chattes sur le point de mettre bas ont besoin d'un endroit calme et isolé pour s'y reposer. Le soutien de leur famille n'en demeure pas moins nécessaire. Au Canada, une chatte en gestation a été rejetée par ses propriétaires. Elle a erré, seule, dans l'espoir de trouver un abri.

Madras pensait certainement pouvoir mettre bas en toute sécurité chez elle. Malheureusement, la famille de la future mère ne voulait plus d'elle, rapporte Lovemeow. La chatte à la robe noire et au ventre bien rond a erré en pleine nuit dans les rues de Montréal. Elle désirait plus que tout dénicher un nid douillet pour donner naissance à ses chatons. Par chance, une bonne âme a découvert son triste sort.

Gael, une voisine, s'est inquiétée du devenir de la maman et de ses petits. Elle l'a mise en sécurité et a pris soin d'elle, le temps d'obtenir de l'aide d'un refuge local, Chatons Orphelins Montréal.

© Chatons Orphelins Montréal

Des soins et de l'amour

Grâce à Gael, Madras a fait ses adieux à la vie en plein air. Elle a été placée en famille d'accueil, où elle a reçu de nombreux soins et beaucoup d'amour. Une fois arrivée, elle s'est rapidement détendue et a profité du confort ainsi que de la chaleur du foyer.

Quelques jours plus tard, 2 minuscules boules de poils, Casper et Cotton, ont pointé le bout de leur nez. Madras a pu accoucher sereinement. « Sa mère adoptive était avec elle tout le temps, la réconfortant et la rassurant », a déclaré une bénévole. Elle a obtenu ce que ses anciens propriétaires ont refusé de lui donner.

© Chatons Orphelins Montréal

Mais une semaine après la mise bas, Madras est tombée malade. La jeune mère a cessé de produire du lait et a été victime d'une infection. Grâce à un traitement adéquat et au soutien de sa bienfaitrice, la chatte a recouvré ses forces et a repris ses fonctions de maman.

Sa famille d'accueil a travaillé à ses côtés pour garder les bébés propres, les nourrir et, bien sûr, les aimer.

© Chatons Orphelins Montréal

En route vers l'adoption

Âgés aujourd'hui de 3 mois, Casper et Cotton sont désormais prêts à franchir un nouveau cap. Heureux et en bonne santé, les 2 frères seront bientôt proposés à l'adoption. Quant à Madras, elle passe désormais beaucoup plus de temps avec sa mère d'accueil. Cette dernière est littéralement tombée amoureuse de son joli minois. Comme elles ne peuvent plus se séparer l'une de l'autre, Madras restera pour toujours dans cette maison.

© Chatons Orphelins Montréal

Grâce à l'aide apporté par la voisine quelques mois plus tôt, Madras a non seulement donné la vie à 2 chatons magnifiques, mais a aussi trouvé son âme sœur.

A lire aussi : Un minuscule chaton abandonné, sourd et mal en point trouve du réconfort auprès d'un couple bienveillant

© Chatons Orphelins Montréal