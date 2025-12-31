« Une véritable force de la nature », incapable de tenir debout à son arrivée, ce chaton aux 3 pattes cassées remarche quelques jours après une opération lourde

Guidées par des petits miaulements désespérés, des personnes bienveillantes ont trouvé un chaton isolé et blessé dans un jardin. Le jeune félin, âgé d’à peine 2 mois, ne pouvait pas se tenir sur ses pattes, en raison de la douleur causée par des fractures.

Il y a quelques mois, une petite boule de poils a été trouvée dans un jardin sans sa mère et avec des problèmes de mobilité. Désespéré, il miaulait de toutes ses forces dans l’espoir d’obtenir de l’aide.

À la suite de sa découverte, la jeune chatte – nommée Patoune – a été remise entre les mains bienveillantes des bénévoles de Chatons Orphelins Montréal. « Elle ne pouvait pas se tenir sur ses pattes, alors nous l’avons emmenée d’urgence chez le vétérinaire », déclarent les volontaires à la rédaction de Love Meow.

Les examens médicaux ont démontré que la petite boule de poils, âgée d’à peine 2 mois, avait 3 pattes cassées. Bien que la douleur l’assaillît, cette battante tentait de se lever et trébuchait à chaque tentative, sans jamais renoncer.

© Chatons Orphelins Montréal

Des progrès fulgurants

Par la suite, Patoune a subi une opération chirurgicale importante, qui lui a changé la vie. La petite rescapée a fait preuve d’un grand courage, et s’en est sortie ! « Des broches ont été insérées dans ses pattes fracturées à l’aide de fixateurs externes, afin de les réaligner et de permettre la guérison, expliquent ses bienfaiteurs, 48 heures seulement après l'opération, elle était capable de se lever et même d'essayer de se déplacer lentement. »

© Chatons Orphelins Montréal

Pour sa convalescence, Patoune a été placée en foyer d’accueil, où elle a rapidement étonné tout le monde par sa force de caractère. « 5 jours plus tard, elle marchait à 4 pattes et allait même toute seule à la litière », ajoutent ses anges gardiens.

Déterminée à savourer la seconde chance qui lui a été offerte, Patoune se surpassait pour retrouver des forces et s’obstinait à utiliser ses pattes. Même si elle tombait souvent dans un premier temps, elle se relevait toujours et recommençait.

© Chatons Orphelins Montréal

« Une vie de rêve »

Un mois après l’opération, le vétérinaire était stupéfait de ses progrès. « Ses pattes étaient bien coordonnées et elle avait retrouvé une force incroyable, indique l’association, elle était redevenue autonome et se déplaçait de mieux en mieux chaque jour. »

Grâce à cette intervention salvatrice, Patoune pouvait enfin explorer et jouer comme n’importe quel autre chaton. Lorsque ses fixateurs ont été retirés, le chaton femelle est devenu une vraie tornade débordant d’énergie et courant dans tous les sens.

« Elle a bien grandi et est devenue une chatte très énergique. On la trouve souvent en haut de son arbre à chat à observer les écureuils dehors. Elle est curieuse de tout et n'a peur de rien, confient ses bienfaiteurs, elle s'entend avec tout le monde, y compris les chats et les chiens. […] Cette petite chérie est une véritable force de la nature. Elle vit maintenant une vie de rêve. »

© Chatons Orphelins Montréal