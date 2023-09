Un chaton orphelin miaule de toutes ses forces pour sa survie et parvient à s'offrir le meilleur des nids douillets (vidéo)

Confondu avec une souris, le jeune Tater a miaulé de toutes ses forces pour échapper aux dangers de la rue. Ses cris sont arrivés jusqu’aux oreilles d’une femme au grand cœur, et lui ont permis de vivre la vie dont il avait toujours rêvé.

Il y a 2 mois environ, dans l’Ohio (États-Unis), une femme nommée Meghan a cru entendre les cris d’une souris à l’extérieur de sa maison. En menant l’enquête, elle a été surprise de découvrir qu’il s’agissait d’un chaton, et non d’une souris !

Un milieu dangereux pour le félin

Meghan n’a jamais su comment le félin s’était retrouvé sur le pas de sa porte. D’ailleurs, la mère de ce dernier était introuvable. Meghan s’est alors lancée à sa recherche, tout en veillant à la sécurité de l’orphelin qu’elle venait de découvrir.

En effet, la région où elle vit est connue pour la présence de coyotes et d’autres animaux sauvages pouvant représenter un danger pour le chaton. Sa bienfaitrice l’a donc immédiatement mis en sécurité chez elle, et a demandé de l’aide à Jillian, fondatrice de Foster Baby Cats.

Des soins 24 heures sur 24

Comme le rapporte Love Meow, la bonne samaritaine s’est fait un plaisir d’accueillir le chaton dans sa maison. Les yeux du jeune matou de 10 jours, baptisé Tater, venaient à peine de s’ouvrir sur le monde. Chez Jillian, il a été nourri au biberon 24 heures sur 24 et est resté dans un nid douillet, rempli de couvertures moelleuses.

Jillian lui a donné tout l’amour et toute l’attention dont il avait besoin, mais elle savait que Tater rêvait par-dessus tout de retrouver une mère et d’autres chatons avec lesquels s’amuser...

Une rencontre fabuleuse

Et ça tombait bien ! Quelques jours avant l’arrivée de Tater, Jillian avait accueilli Penny, une chatte, en compagnie de ses chatons. Ils étaient en mauvais état et avaient été retrouvés dans la cour d’un voisin.

Grâce aux efforts de Jillian, Penny et sa progéniture ont repris du poil de la bête et ont commencé à sortir de leur coquille. Ils ont été présentés au petit Tater, et ce fut le coup de foudre immédiat !

Une tribu soudée

Bernard, l’un des bébés de Penny, a pris Tater sous son aile et a rapidement assumé le rôle de grand frère. Il se blottissait tout le temps contre lui et lui lavait le visage après chaque repas.

Dans un tel environnement, Tater s’est épanoui à merveille et a dévoilé tous les aspects de sa personnalité. Le petit félin prenait un malin plaisir à se chamailler avec les plus grands chatons de la tribu, s’aventurait dans des excursions périlleuses et grimpait sur l’arbre à chat à une vitesse folle !

Un chaton attaché à sa sauveuse

Tater s’est surtout pris d’une grande affection pour Jillian, celle qui lui avait sauvé la vie. Il adorait trotter jusqu’à ses pieds, et réclamer des câlins sur ses genoux. Grâce à elle, le chaton autrefois affaibli a grandi à pas de géant !

« Je pense qu’il me considère comme sa maman […] Il pleure près de moi, veut dormir dans mes bras, s’attend à ce que je sois sa principale source de nourriture et me fait entièrement confiance », a déclaré Jillian.

Tater a désormais dépassé ses frères et sœurs de cœur en taille, alors qu’il est plus jeune qu’eux ! Il perfectionne ses prouesses félines jour après jour et se délecte de la compagnie de ses congénères. Il a parcouru un long chemin depuis 2 mois, pour le plus grand bonheur de Jillian.