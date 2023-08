Un minuscule chaton à la patte cassée et à la détermination sans faille reçoit une étonnante collerette vétérinaire

La résilience et la joie de vivre font Finn fait preuve forcent l’admiration. Ce chaton à la patte fracturée et ayant dû être opéré malgré sa très petite taille a trouvé la force de surmonter ces épreuves.

Un passant avait sauvé la vie d’un chaton roux errant alors que ce dernier était attaqué par un autre animal. Le petit félin avait eu la patte droite cassée. « La personne l’a recueilli, a fabriqué une attelle de fortune et a commencé à chercher de l’aide », raconte Caroline Grace à Love Meow.

Caroline Grace est la fondatrice de Baby Kitten Rescue, association basée à Los Angles (Etats-Unis). C’est elle qui a pris le jeune minet en charge après son sauvetage.



Baby Kitten Rescue / Instagram

Le chaton, qui a été appelé Finnegan (Finn), a été emmené en clinique vétérinaire pour subir des radiographies. Les examens ont révélé que son humérus droit était cassé en 2. Agé seulement de 3 semaines et demie et ne pesant que 270 grammes, il devait malgré tout être opéré.

Heureusement, l’intervention s’est très bien passée. On lui a posé une fixation externe pour maintenir les broches en place. Le lendemain de sa sortie de clinique, Finn jouait déjà comme si de rien n’était.

Vétérinaires et bénévoles étaient admiratifs devant « sa force et sa résilience après cette opération », relate Caroline Grace. Son minuscule corps abrite un caractère bien affirmé et une bonne humeur que rien n’altère.

Il lui fallait une collerette vétérinaire pour l’empêcher de se lécher ou gratter la patte blessée. Plusieurs petits modèles ont été essayés, mais tous étaient trop larges pour lui.





Baby Kitten Rescue / Instagram

Finalement, une solution surprenante a été trouvée. « Nous lui avons fait porter une collerette de cochon d’Inde, ce qui a parfaitement fonctionné », explique la fondatrice de Baby Kitten Rescue.

« Le petit chaton le plus doux, le plus joueur et le plus joyeux qui soit »

Finn a rapidement adopté sa mini collerette pour rongeur. Il s’est tout de suite mis à jouer et à sauter sur les genoux de Caroline Grace pour réclamer sa dose de câlins.



Baby Kitten Rescue / Instagram

« C'est le petit chaton le plus doux, le plus joueur et le plus joyeux qui soit malgré le traumatisme qu'il a subi, les broches dans sa patte et la collerette qu'il doit porter », dit sa bienfaitrice.

Finnegan a pu rencontrer d’autres chatons accueillis par Caroline Grace, dont Frankie. Ce dernier était paralysé des pattes arrière quand on l’avait découvert et secouru. Elle trouve « adorable de les voir faire connaissance et commencer à développer une amitié ».

A lire aussi : Un chat embarque clandestinement dans un camion et s'offre un long périple avant d'être découvert



Baby Kitten Rescue / Instagram

Dès que la patte de Finn aura guéri, le dispositif de maintien sera retiré et le courageux chaton retrouvera toute sa liberté de mouvement. Sa collerette de cochon d’Inde aussi, bien évidemment…