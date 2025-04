Une propriétaire se questionne quant à la disparition de sa chatte, retrouvée à 6 heures de route de chez elle dans un entrepôt

La fin de l’année 2024 a été difficile pour Sophie. Sa féline bien aimée, Luna, s’est volatilisée du jour au lendemain et n’a plus donné signe de vie ensuite. Plusieurs mois se sont écoulés sans nouvelles d’elle, puis la femme a reçu l’appel d’un vétérinaire lui indiquant que sa chatte avait été retrouvée. Étonnamment, celle-ci se trouvait à près de 500 kilomètres de sa maison.

Luna a-t-elle parcouru ce trajet interminable, précisément 492 kilomètres, avec ses 4 pattes ? Ou a-t-elle été enfermée par inadvertance dans un véhicule ? Les questionnements sont nombreux autour de cette chatte, qui a été retrouvée à 6 heures de voiture de sa maison et 4 mois après sa disparition. Sa propriétaire, Sophie Carty, est toutefois rassurée de l’avoir récupérée, bien qu'elle reste dans l’incompréhension.

La vingtenaire était en souffrance depuis la disparition de la féline. C’était au mois de novembre 2024 à Darlington (Royaume-Uni), rapportait The Northern Echo. Sur place, l’hiver est très rude à cause du vent et des basses températures. Sophie s’est donc tout de suite inquiétée pour sa boule de poils, ne sachant pas si elle pourrait survivre dans de telles conditions sans pouvoir s’abriter.

Sophie Carty / Facebook

Un appel inespéré

Elle l’a cherchée sans relâche, mais malgré sa détermination, n'avait toujours aucune nouvelle de l’animal 4 mois après sa disparition. L’appel d’un vétérinaire a cependant tout changé en mars dernier. Le praticien informait Sophie que sa féline avait été retrouvée ! Quelqu’un l’avait découverte dans l’entrepôt d’un hôtel et, grâce à sa micropuce, la propriétaire a pu être identifiée.

Sophie, prête à sauter dans son véhicule pour aller la chercher, a ensuite appris que Luna se trouvait à Inverness, en Écosse, soit à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Elle s’est alors demandé comment la chatte avait bien pu parcourir une telle distance et a émis l’hypothèse qu’elle ait pu grimper dans un véhicule. Malheureusement, elle n’aura jamais le fin mot de cette histoire, mais cela n’est pas le plus important pour elle.

Un dispositif important pour les animaux

Elle est simplement ravie d’avoir pu retrouver son amie féline et a souhaité partager son récit pour avertir les propriétaires de l’importance d’identifier son animal : « Sans sa puce électronique, nous ne l'aurions plus jamais revue », affirmait-elle.

De son côté, Luna s’est doucement réinstallée dans sa maison. Elle a eu quelques soucis médicaux à la suite de son périple, mais sa maîtresse aimante prend grand soin d’elle : « Elle reçoit beaucoup de câlins et d'attention », assurait-celle-ci.