Une promeneuse découvre un sac à dos renfermant des chatons à proximité d’une gare et apporte son aide en urgence
Cette promeneuse a remarqué un sac à dos noir alors qu’elle se trouvait à la gare d’Upwey (Royaume Uni), et a porté secours aux chatons abandonnés qui se trouvaient à l’intérieur. Un peu plus tard, Une association a lancé un appel sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de retrouver le propriétaire, et de l’amener à stériliser la maman de la portée.
Choquée par sa découverte, la promeneuse de chiens a qualifié de « cruel » l’abandon de ces chatons qu’elle a retrouvés peu après. Elle confiait au Dorset Echo : « Ces chatons ont été laissés complètement vulnérables ».
Rien aux alentours
Les chatons étaient bel et bien seuls, c’est ce qu’a pu constater la sauveuse. Après avoir tenté de trouver une chatte aux alentours de la gare, l’Anglaise a accepté la triste réalité de la situation : les chatons avaient été abandonnés. Elle détaillait sa découverte : « Le sac à dos […] avait donc définitivement été jeté dans la zone, comme si quelqu’un avait essayé de s’en débarrasser pour que personne ne puisse le trouver ».
Une prise en charge solidaire
La promeneuse est rentrée chez elle avec les chatons et les a réchauffés autant que possible, les enroulant dans une couverture en polaire. Elle a pris contact avec des associations et sauveteurs sur les réseaux sociaux, afin d’envisager la suite de la prise en charge. Rapidement, elle a été contactée par Animals in Need, association située à Weymouth.
« Il n’y aura pas de jugement »
Pour poursuivre sa mission à bien, l’association a décidé de poster un message sur ses réseaux sociaux, non pas pour retrouver l’auteur des faits, mais pour l’inviter à faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. Le post disait : « Si la ou les personnes qui ont jeté les chatons près de la gare ont besoin d’aide pour la maman (stérilisation, etc), veuillez nous contacter par message privé. Tout sera confidentiel et il n’y aura pas de jugement ».
A lire aussi : Un livreur partage un bref moment de tendresse avec 3 chats, leur maîtresse émue veut l'honorer pour son geste (vidéo)
Pourquoi la stérilisation est-elle la mission de nombreuses associations ?
La stérilisation féline est prônée par bon nombre d’acteurs du monde animal. Voici pourquoi elle est une étape importante pour le bien-être félin.
- Elle permet de lutter contre la surpopulation féline, et ainsi d’éviter les cas de chats errants et mal-en-point
- Elle permet d’améliorer les conditions de vie des chats, en ouvrant la possibilité d’une prise en charge plus systématique
- Elle permet de réduire le risque de certaines maladies chez la chatte, notamment de atteintes cancéreuses mammaires et des maladies d’origine hormonale
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire