Une promeneuse découvre un sac à dos renfermant des chatons à proximité d’une gare et apporte son aide en urgence

Cette promeneuse a remarqué un sac à dos noir alors qu’elle se trouvait à la gare d’Upwey (Royaume Uni), et a porté secours aux chatons abandonnés qui se trouvaient à l’intérieur. Un peu plus tard, Une association a lancé un appel sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de retrouver le propriétaire, et de l’amener à stériliser la maman de la portée.

Choquée par sa découverte, la promeneuse de chiens a qualifié de « cruel » l’abandon de ces chatons qu’elle a retrouvés peu après. Elle confiait au Dorset Echo : « Ces chatons ont été laissés complètement vulnérables ».

Rien aux alentours

Les chatons étaient bel et bien seuls, c’est ce qu’a pu constater la sauveuse. Après avoir tenté de trouver une chatte aux alentours de la gare, l’Anglaise a accepté la triste réalité de la situation : les chatons avaient été abandonnés. Elle détaillait sa découverte : « Le sac à dos […] avait donc définitivement été jeté dans la zone, comme si quelqu’un avait essayé de s’en débarrasser pour que personne ne puisse le trouver ».

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Dorset Echo

Une prise en charge solidaire

La promeneuse est rentrée chez elle avec les chatons et les a réchauffés autant que possible, les enroulant dans une couverture en polaire. Elle a pris contact avec des associations et sauveteurs sur les réseaux sociaux, afin d’envisager la suite de la prise en charge. Rapidement, elle a été contactée par Animals in Need, association située à Weymouth.

« Il n’y aura pas de jugement »

Pour poursuivre sa mission à bien, l’association a décidé de poster un message sur ses réseaux sociaux, non pas pour retrouver l’auteur des faits, mais pour l’inviter à faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. Le post disait : « Si la ou les personnes qui ont jeté les chatons près de la gare ont besoin d’aide pour la maman (stérilisation, etc), veuillez nous contacter par message privé. Tout sera confidentiel et il n’y aura pas de jugement ».

Dorset Echo

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