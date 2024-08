Cette ex-chatte errante ne se sépare jamais du doudou offert avec amour par ses sauveurs

En quête de nourriture, une chatte errante et solitaire est entrée dans une cour privée, où elle a rencontré une personne prête à l’aider. Maigre et affamée, la va-nu-pattes a rassemblé toutes ses forces pour miauler lorsque le propriétaire des lieux s’est approché d’elle.

« Il a dit que c’était un chat très gentil, mais qu’il n’avait que la peau sur les os », confie Sarah Kelly, fondatrice de Murphy's Law Animal Rescue, à la rédaction de Love Meow. Dès que Sarah et son équipe ont découvert son histoire, ils sont passés à l’action.

© Murphy's Law Animal Rescue

Le félin, nommé Bagel par ses sauveurs, a été placé en famille d’accueil.

Jennifer, l’une des bénévoles du refuge, n’a pas hésité un seul instant avant de lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur.

© Murphy's Law Animal Rescue

Bagel bénéficie de nombreux soins

En raison de son état alarmant, la chatte émaciée a dû se faire hospitaliser dans une clinique vétérinaire. Lors de sa découverte, elle pesait moins de 2 kg. Pour Sarah, sa survie tient du « miracle ».

Grâce aux soins et à l’amour prodigués, Bagel a doucement repris du poil de la bête et du poids. L’ex-va-nu-pattes s’est mise à explorer davantage son nouvel environnement, à mesure qu’elle gagnait en masse musculaire et en force.

© Murphy's Law Animal Rescue

« Elle est choyée par son excellente famille d’accueil et profite de toute l’attention dont elle a toujours manqué », déclare Sarah. Un jour, sa bienfaitrice lui a offert un charmant ours en peluche pour lui tenir compagnie.

Un cadeau d’une valeur inestimable aux yeux de Bagel ! En effet, la chatte emporte son précieux doudou partout avec elle, et adore se blottir contre lui lors des siestes.

© Murphy's Law Animal Rescue

Une belle métamorphose

Aujourd’hui, Bagel n’a plus rien à voir avec la petite misère trouvée dans une cour. Elle se régale avec la délicieuse nourriture fournie par sa famille d’accueil, dort paisiblement et se sent aimée.

Elle a réalisé une transformation incroyable au fil des semaines, et vit une vie de rêve !

© Murphy's Law Animal Rescue