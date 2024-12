Une passante change la vie de 3 chatons et de leur mère abandonnés devant une boulangerie

Alors qu’elle se dirigeait vers un arrêt de bus, Ash a aperçu 3 chatons et leur mère devant une boulangerie. Une rencontre inattendue, qui a marqué le début d’une belle histoire…

Comme l’explique un article publié par Love Meow, Ash a découvert une famille de félins devant une boulangerie, alors que se dirigeait vers un arrêt de bus. Le personnel de l’établissement lui a confié que les 4 boules de poils étaient apparues dans l’après-midi.

« Quelqu’un a dû les abandonner, estime la bonne samaritaine, la maman était très calme et amicale, mais protectrice. Elle se détendait simplement au soleil avec ses bébés. » Déterminée à leur offrir une vie meilleure, Ash a contacté un refuge pour chats, Whiskers-A-GoGo, qui a accepté de l’aider.

Toutefois, la sauveuse ne savait pas qu’un des chatons était déjà en train de se frayer un chemin jusqu’à son cœur…

© Ash

Beaucoup d’amour

« Avec l’aide des employés de la boulangerie, nous les avons récupérés et mis en sécurité », explique Eva, bénévole au sein de l’association. Les 3 jeunes félins, nommés Strudel, Buffy et Grim, se sont rapidement installés dans leur foyer d’accueil chez Ash ; tandis que leur mère, Ophélie, est restée sur la réserve à son arrivée. Petit à petit, elle s’est habituée à son nouvel environnement et à la présence de ses bienfaiteurs.

« L’amour qu’elle portait à ses chatons était puissant, indique Ash, elle était incroyablement protectrice envers eux et en prenait grand soin, en particulier de son pauvre bébé blessé, Strudel. »

© Ash

En effet, Strudel avait une patte fracturée. Ash s’en occupait énormément, et la comblait d’amour. Même si elle était la plus petite de la portée, Strudel était forte et courageuse.

En raison de l’état de sa patte, Strudel a bénéficié de soins spécialisés. Aujourd’hui, elle avance sur le chemin de la guérison et se porte mieux.

© Ash

Des chats heureux

À leur arrivée, les boules de poils étaient atteintes d’une maladie des voies respiratoires. Mais grâce à des soins, une alimentation de qualité et beaucoup d’affection, ils ont rapidement guéri.

« Buffy et Grim forment le duo le plus adorable, souligne leur protectrice, nous savons qu’ils feront de leur futur adoptant un être très chanceux. » Quant à leur maman, elle a été adoptée par une famille aimante, qui a ressenti le grand frisson du coup de foudre en la rencontrant.

© Ash

Strudel a également trouvé chaussure à sa patte. La petite puce restera toujours auprès de sa mère d’accueil, Ash, qui ne voit plus sa vie sans elle.

Nous sommes persuadés que Grim et Buffy seront vite adoptés aussi !

A lire aussi : Attristé par le décès de son meilleur ami canin, un chat s'assoit dans son panier et se frotte contre l'urne qui contient ses cendres (vidéo)

© Ash