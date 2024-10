L’optimisme inspirant de cette chienne, qui est restée un rayon de soleil malgré la négligence et les problèmes de santé

Bea a vécu les premiers moments de son existence dans des conditions catastrophiques. La chienne a été saisie par une association de protection animale, puis a rejoint une famille d’accueil. Ses hôtes ont alors fait la connaissance d’une boule de poils énergique et optimiste malgré tout ce qu’elle avait vécu.

Bea a échappé à un triste avenir en quittant la maison de l’enfer dans laquelle elle se trouvait. Si son corps était marqué par les années de négligences vécues, son moral, quant à lui, est resté intact. La chienne au pelage bicolore est un exemple même de résilience.

Katie Jones a découvert cela en l’accueillant chez elle. Cette bienfaitrice est famille d’accueil bénévole pour la RSPCA à Rhondda Cynon Taff (Pays de Galles), rapportait Wales 247. En apprenant l'histoire de Bea, elle s’est portée volontaire pour l’héberger et l’aider à tourner la page sur son passé.

De la négligence à l’amour

Il y a quelques mois encore, la vie de Bea était loin d’être rose. Le quadrupède vivait avec un congénère et de nombreux chats dans une maison insalubre. Le sol de celle-ci était tapissé d’excréments et une odeur pestilentielle subsistait. La pauvre chienne était d’une maigreur inquiétante, car elle ne mangeait pas à sa faim. Elle avait également des problèmes cutanés à cause des parasites externes.

Les autres animaux et elle ont été saisis par la RSPCA. Bea a passé plusieurs jours dans une clinique vétérinaire pour recevoir les soins dont elle avait besoin. Une fois son état de santé plus stable, elle a été confiée à Katie pour poursuivre sa convalescence. Entre temps, son propriétaire a été jugé et a officiellement perdu la garde des quadrupèdes. Bea pouvait donc être placée à l’adoption une fois sa réhabilitation achevée.

Wales 247

La maison du bonheur

Dès les premiers instants, Katie a su qu’elle ne la laisserait pas partir. Bea était d’une gentillesse sans nom. C’était une chienne extrêmement joviale qui a décidé de regarder vers l’avenir plutôt que de souffrir de son passé. Pour sa bienfaitrice et le compagnon de celle-ci, c’était une évidence. Elle était déjà leur chienne depuis longtemps : « Nous savions depuis le début que nous voulions l'adopter [...] Mon partenaire l'a dressée et j'étais enceinte à l'époque. Elle est si bien élevée, c'est un délice ! » affirmait Katie.

Bea n’a donc plus jamais quitté la maison de ceux qui ont pris soin d’elle depuis son sauvetage et aimé dès la première seconde.