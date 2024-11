Une femme au grand cœur parcourt des milliers de kilomètres pour sauver 2 chiens âgés placés sur la liste des animaux à euthanasier (vidéo)

Dans certains refuges surchargés, les chiens séniors sont parfois voués à être euthanasiés. C’était le cas de Darlin et Happy, un Berger Allemand et un Pitbull âgés de 12 ans. Une jeune Canadienne qui a l’habitude de venir en aide aux chiens âgés et qui ne supportait pas l’idée que ces 2 boules de poils soient endormies pour toujours, a décidé d’aller les chercher pour leur offrir un nouveau foyer. Seul petit problème : le refuge des 2 toutous se situait en Californie, à des milliers de kilomètres de chez elle…

Tasha Leelyn est une amoureuse des animaux au cœur d’or qui réside dans la province canadienne de Nouvelle-Écosse avec ses 6 chiens de sauvetage. La jeune femme a l’habitude de venir en aide aux chiens séniors dès qu’elle en a l’occasion. C’est de cette manière qu’elle a par exemple sauvé Leroy, un toutou qui attendait depuis 8 longues années dans son chenil. Alors, quand Tasha a découvert que 2 chiens âgés étaient prêts à être euthanasiés dans un refuge, elle n’a pas hésité une seconde à agir, même si, pour cela, elle devait parcourir des milliers de kilomètres.

2 chiens à sauver

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek, Tasha a immortalisé cet incroyable sauvetage. Les premières images montrent la jeune femme assise dans une voiture qui dit : « Actuellement, il y a 2 chiens de 12 ans sur une liste d'euthanasie dans un refuge pour animaux en Californie. Allons les sauver. »

Selon le profil des chiens sur le site Internet du refuge, les 2 toutous errants sont décrits comme des « chiens âgés en bonne santé ». L'un d'eux est un Pitbull, tandis que l'autre est un Berger Allemand.

La vidéo montre ensuite Tasha qui arrive au refuge OC Animal Care pour récupérer les 2 chiens. « Salut, mon Dieu, tu es si petit », l’entend-t-on dire en caressant le Berger Allemand. « Salut, petits bébés », dit-elle alors que les agents du refuge lui donnent leurs laisses.

« Ils me les ont simplement donnés et c'est tout », a expliqué Tasha, ajoutant plus tard : « Les gars, vous allez aller dans la meilleure maison de tous les temps. »

« La meilleure maison de tous les temps »

Dans des vidéos de mise à jour, on suit le parcours des 2 toutous jusqu’à leur nouvelle maison. Baptisés Darlin et Happy, les 2 boules de poils ont pris l’avion depuis la Californie pour rejoindre le Canada où leur nouvelle maman leur a fait découvrir leur foyer pour toujours. Depuis, ces 2 rescapés profitent d’une vie pleine d’amour inconditionnel et de joie.

Les internautes ont été très touchés par les efforts de Tasha pour sauver ces chiens âgés. « Je pleure en regardant ça. Le jour le plus chanceux de leur vie. », a commenté l’un d’entre eux.

« Il y a une place spéciale au paradis pour les gens comme vous. », a ajouté quelqu’un d’autre. Face à autant de dévouement et de générosité, qui pourrait dire le contraire ?