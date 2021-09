Une militaire lance un appel à l'aide pour rapatrier une chatte errante et ses chatons qu'elle a soignés lors d'une mission

Une femme soldat tente de réunir des fonds dans l’espoir de rapatrier la chatte et ses chatons qu’elle avait secourus pendant son déploiement à l’étranger. Des félins qui ont, eux aussi, été d’un grand réconfort pour la militaire et ses collègues.

Déployée dans une base du Moyen-Orient, le sergent Kelsey de l’armée américaine, avait fait une belle rencontre 6 semaines après son arrivée. La jeune femme s’était, en effet, liée d’amitié avec une chatte très mal en point, comme le racontait People ce mercredi 22 septembre.



Guardians of Rescue

Elle l’avait affectueusement appelée Sergeant Whiskers (« Sergent Moustaches »). La militaire était inquiète pour l’état de santé de la chatte. Celle-ci était très maigre et souffrait de blessures aux yeux et au nez. Elle avait également la queue cassée et n’avait pas d’accès à l’eau potable alors que la température dépassait les 50°C.



Le sergent Kelsey l’a soignée, nourrie et réhydratée. Elle a également réussi à gagner sa confiance, si bien que la chatte a fini par la guider vers la cachette où elle gardait ses 2 chatons.

Recueilli dans la base militaire, le trio se portait de mieux en mieux. Le sergent Kelsey n’était pas la seule à trouver du réconfort auprès de Sergeant Whiskers et ses petits ; les autres soldats en profitaient aussi.



Le sergent Kelsey s’emploie à présent à organiser le voyage des 3 chats vers les Etats-Unis pour leur trouver des familles aimantes. Une connaissance se dit déjà disposée à les accueillir provisoirement, jusqu’à leur adoption.

Un appel aux dons pour financer le rapatriement des chats aux Etats-Unis

La militaire a demandé l’aide de Guardians of Rescue, association basée à Smithtown dans l’Etat de New York. Dans un communiqué publié hier, cette dernière se dit « honorée d’aider à rapatrier ces animaux, […] mais c’est quelque chose que nous ne pouvons faire seuls. Nous avons besoin du soutien du public pour réussir une telle mission ».

Guardians of Rescue et le sergent Kelsey lancent donc un appel aux dons pour couvrir les soins, le transport par avion et d’autres frais.

« Nous voulons soutenir nos soldats, et nous ferons tout notre possible pour que leur vœu se réalise. Nous apprécions tous les dons pour aider à amener Sergeant Whiskers et ses bébés en sécurité », conclut le communiqué de l’association.