Une mère chatte disparaît, son propriétaire utilise ses bébés pour la faire revenir à la maison (vidéo)

Toffee est une bonne mère chatte, mais elle a parfois besoin de souffler. Toutefois, sa dernière escapade en date a duré si longtemps que ses petits commençaient à la réclamer. Comme la féline ne voulait pas revenir, son propriétaire a dû ruser pour l’attirer jusqu’à lui.

Aisha Nicolle Caayao, une femme originaire des Philippines, a adopté une chatte croisée Persan et Siamois nommée Toffee. La féline a récemment donné naissance à d’adorables chatons, mais il n’est pas toujours évident d’être mère à temps plein ! Il lui arrive alors de prendre une pause, et sa propriétaire sait comment la rappeler quand ses chatons ont besoin d’elle.

Comme le mentionnait Interaksyon , Aisha et son compagnon ont adopté Toffee auprès de leur voisin. La chatte vivait autrefois en totale liberté et errait dans le quartier. Aisha l’avait remarquée à plusieurs reprises et, un jour, a remarqué qu’elle était enceinte. La féline a par la suite donné naissance à 3 chatons.

@aishacaayao / TikTok

Une maman aventurière

Aisha s’est très bien occupée de ses petits depuis leur naissance, mais a vite retrouvé l’envie d’explorer le monde. En effet, la féline, habituée à vagabonder ici et là, tient à sa liberté. Elle a aussi compris que sa maîtresse prenait soin de ses petits en son absence, alors elle n’hésite pas à aller se balader quand elle en a envie.

Un jour, toutefois, sa promenade s’est éternisée et Aisha a commencé à s’inquiéter. En effet, les félins nouveau-nés ont besoin d’une présence constante de leur mère, notamment parce qu’ils ne peuvent pas manger seuls. Toutefois, la chatte était partie depuis le matin et ses petits n’avaient toujours pas été nourris. Aisha a tenté d’appeler la mère, en vain. Alors, elle a cherché comment l’attirer jusqu’à la maison et a trouvé la solution.

En tant que bonne maman, Toffee ne peut résister à l’appel de ses chatons. Alors, Aisha a pris l’un des félins et s'est placée devant la fenêtre. En entendant ses miaulements, la chatte a immédiatement refait surface : « J'ai utilisé le chaton pour appeler notre maman chat. Elle avait disparu depuis ce matin-là et les chatons avaient très faim. Je n'arrêtais pas de l'appeler, mais elle ne répondait pas et ne faisait pas attention. Alors, j'ai utilisé son bébé pour lui faire entendre les pleurs, et ça a marché », témoignait la maîtresse des animaux.

Heureusement, maman chatte n’avait pas abandonné les petits. Elle est rentrée à la maison et tous ont pu avoir leur repas à temps !