Une maman chat s’éloigne, laissant derrière elle ses nouveau-nés, mais un bénévole tente l’impossible pour réunir la famille (vidéo)

Une chatte errante refusait catégoriquement de s’occuper de ses bébés, qu’elle avait mis au monde quelques heures plus tôt. Appelé à la rescousse, un bénévole expérimenté a multiplié les efforts pour faire en sorte que les chatons reçoivent les soins dont ils avaient besoin et de convaincre leur mère de les reprendre sous son aile.

Originaire de Bellmore dans l’Etat de New York, John Debacker n’en finit pas de précieuses vies félines, prenant parfois des risques et ne reculant face à aucun défi que ces opérations lui posent. Nous avions déjà relatés plusieurs de ses sauvetages, notamment ceux d’un chat perdu à l’aéroport JFK depuis 18 jours et d’une chatte restée introuvable pendant 40 jours à la suite d’un incendie.

Plus récemment, le bénévole s’est employé à réunir une petite famille de minets qui s’était éparpillée, la maman, probablement trop jeune et confuse, ayant décidé de se séparer de sa progéniture.



John Debacker / Facebook

John Debacker a été informé que 4 chatons nouveau-nés étaient livrés à eux-mêmes sur le trottoir dans un quartier résidentiel. En arrivant sur les lieux, il a tout de suite compris que leur mère, une chatte errante, avait élu domicile dans une sorte de four à pizza extérieur, dans l’une des propriétés voisines.



John Debacker / Facebook

Elle était sur place, mais ne s’occupait pas de ses petits. John Debacker a attendu qu’elle s’éloigne pour replacer tous les bébés dans la cachette. Leur seule chance de survie était que leur génitrice les accepte à nouveau. « J’avais bon espoir », confiait alors le bénévole.

Malheureusement, à son retour sur les lieux le lendemain, il a constaté que la chatte les avait encore délaissés. Les chatons étaient frigorifiés, affamés et désespérément seuls.



John Debacker / Facebook

« La maman est revenue »

Il a décidé de les confier à Deb Oliver, une autre bénévole qui a de l’expérience avec les chatons nouveau-nés.

Par la suite, John Debacker a donné des nouvelles rassurantes en commentant la vidéo du sauvetage qu’il a postée sur Facebook et que relaie The Dodo. « La maman est revenue pour s'occuper de toute la famille, a-t-il effectivement annoncé. C'est sa première portée et elle a juste besoin d'aide ».

Il est à présent à la recherche d’une famille d’accueil à plus long terme, disposée à prendre en charge la chatte et ses 4 chatons jusqu’à ce que ces derniers atteignent l’âge d’être proposés à l’adoption.