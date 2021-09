L'inquiétude d'un passager d'avion ayant perdu son chat à l'aéroport JFK de New York pendant 18 jours !

L'inquiétude d'un passager d'avion ayant perdu son chat à l'aéroport JFK de New York pendant 18 jours !

Introuvable pendant plus 2 de semaines alors qu’il s’était perdu dans les méandres de l’aéroport de New York, le chat d’un passager a finalement pu être récupéré sain et sauf grâce à l’intervention d’un bénévole.

Un homme avait perdu son chat alors qu’ils s’apprêtaient à prendre l’avion. L’animal a enfin été retrouvé 18 jours plus tard aux abords de la piste de décollage, rapportait Fox News ce jeudi 23 septembre.



Long Island Cat/Kitten Solution, Inc. / Facebook

Salvatore Fazio était sur le point d’embarquer sur un vol pour l’Italie depuis l’aéroport John-F.-Kennedy de New York. Son chat Ettore devait, lui aussi, être du voyage, mais un incident s’était produit. Le félin avait réussi à sortir de sa caisse de transport juste avant l’embarquement. Pris de panique, il s’était enfui en courant vers les pistes, sous les yeux des employés de l’aéroport qui n’avaient pas réussi à le rattraper.

Pendant 2 longues semaines, on n’avait plus aucune nouvelle du chat. Salvatore Fazio avait posté des appels à l’aide sur les réseaux sociaux. C’est l’une de ces publications qui avait attiré l’attention de John Debacker, bénévole à l’association Long Island Cat Kitten Solution. L’homme est immédiatement passé à l’action, aidé par Toni Ann, une amie.

Sauvé grâce à une caméra et une cage-piège

Un employé de l’aéroport a fini par retrouver le collier d’Ettore près de l’une des pistes de décollage. John Debacker a alors demandé et obtenu des autorités aéroportuaires la permission d’installer une caméra avec détecteur de mouvement à proximité de ladite piste.

Le dispositif a effectivement filmé le passage du chat 10 heures plus tard. John Debacker est alors revenu sur les lieux avec une cage-piège, grâce à laquelle l’animal a pu être récupéré en toute sécurité peu après.



Long Island Cat/Kitten Solution, Inc. / Facebook

Ettore avait perdu du poids, passant de 7,7 à un peu plus de 6 kilogrammes. Il souffrait également de quelques égratignures sur le museau et au-dessus de l’œil. Hormis cela, il se portait relativement bien. John Debacker pense qu’il avait trouvé refuge près d’un buisson et d’une source d’eau.

Ettore a été pris en charge par l’équipe de la Long Island Cat Kitten Solution en attendant le retour de son propriétaire d’Italie.

A lire aussi : Un chat est condamné à tirer la langue continuellement en raison d’une déformation de la mâchoire



Long Island Cat/Kitten Solution, Inc. / Facebook