Une chatte de thérapie à 3 pattes, trouve le bonheur auprès d’une femme elle aussi amputée d’un membre

Lola-Pearl et Juanita forme un duo bien assorti. Lola-Pearl, une chatte à écaille de tortue à 3 pattes, a en effet trouvé un foyer pour toujours chez Juanita, une humaine au grand cœur amputée d’une jambe. Aujourd’hui, elles font partie des quelques 200 équipes américaines de chats de thérapie qui apportent du soutien et du bien-être dans les hôpitaux et les écoles.

Lola-Pearl et Juanita semblaient être destinées l’une à l’autre. Ayant toutes les 2 perdu un membre, elles se sont bien trouvées et elles œuvrent désormais ensemble pour apporter du bonheur et de l’espoir aux membres de leur communauté. Le Des Moisnes Register est récemment revenu sur leur belle histoire.

Sauvée par des spécialistes de l’Iowa

Lola-Pearl a été retrouvée à l’âge de quelques semaines seulement, les pattes arrière complètement tordues. Incapable de marcher, la chatte a été emmenée dans un refuge pour animaux du Missouri, où les vétérinaires qui n’ont pas pu l’aider ont fait appel à des spécialistes de l’Iowa. Ces derniers ont tenté de sauver la minette et pour cela ils ont décidé que sa patte arrière gauche devait être amputée.

Dès sa guérison, Lola-Pearl a eu la chance d’être immédiatement adoptée par Juanita Mengel, une habitante d’Amanda dans l’Ohio. Comme Lola-Pearl, il lui manquait un membre. Cette ancienne infirmière itinérante a en effet perdu sa jambe gauche en 2006 à la suite d’un terrible accident de voiture.

Aujourd’hui, la minette est âgée de 5 ans et elle vit chez Juanita avec 7 autres félins, dont la plupart sont aussi handicapés.

Un chat de thérapie

Lola-Pearl a même entamé une carrière de chat de thérapie avec sa maîtresse. Le duo est en effet l’une des 200 équipes de chats de thérapie enregistrées aux États-Unis par l’intermédiaire de Pet Partners. Leur mission est d’améliorer le bien-être des membres de leur communauté en se rendant dans les hôpitaux et dans les écoles.

Si on connait bien les chiens de thérapie, on connait moins les chats de thérapie. Pourtant Pet Partners enregistre 9 espèces différentes en tant qu’animaux de thérapie : chiens, chats, chevaux, lapins, cochons d’Inde, rats, oiseaux, mini-cochons, lamas et alpagas.

© Juanita Mengel / Facebook

Juanita a tout de suite su que Lola-Pearl serait une bonne chatte de thérapie, car, d’après elle, « elle est très intuitive avec les gens. [Et] les gens sont vraiment attirés par elle aussi. »

Juanita ressent beaucoup de gratitude pour Lola-Pearl et pour le travail qu’elles accomplissent ensemble. « C’est une expérience très enrichissante. J’en retire autant que les gens que je visite. », conclut-elle avec le sourire.