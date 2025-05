Une maladie rare, mais inoffensive, touchant sa peau transforme ce chat noir en véritable coqueluche du web (vidéo)

Même si cela reste rare, certaines maladies de nos animaux de compagnie sont sans danger pour eux. Parmi ces pathologies, se trouve le vitiligo, qui fait perdre les pigments de la peau et des poils. Loin de perturber Sally , celle-ci devient même une star du web grâce à sa différence.

Non loin de Philadelphie (États-Unis), dans la ville de Hamilton Township, se trouve Sally, une magnifique chatte au pelage noir. Depuis quelques mois maintenant, cette représentante de la gent féline fait sensation auprès des internautes. Est-ce à cause de ses acrobaties ? Ou alors des petites facéties qu’elle joue à ses maîtres ? Eh bien non, ce n’est rien de tout cela. Sally est en fait atteinte de vitiligo.

© @the_vitiligo_kitty / Instagram

Fort heureusement, cette maladie auto-immune est sans danger pour l’animal. Cependant, pour une raison inconnue, le corps attaque les cellules pigmentaires de la peau et du pelage. Il en résulte alors l’apparition de petites taches blanches, notamment au niveau du visage et des pattes.

Cette pathologie étant extrêmement rare chez les chats, c’est donc cette spécificité qui est à l’origine de la popularité de Sally sur le web. Un compte TikTok lui est d’ailleurs dédié : @The_Vitiligo_kitty. On peut ainsi suivre les aventures de la petite chatte, ainsi que l’évolution de son physique. D’ailleurs, l’une des vidéos présentant la star montante a été reprise par ParadePets.

Très rapidement, Sally a conquis le cœur des internautes. Certains, ne connaissant probablement pas cette maladie, sont très étonnés par l’aspect du chat : “Oh ! J'ai d'abord cru qu'elle avait du soleil sur sa fourrure, je ne savais pas que sa fourrure était comme ça !”. D’autres, sont particulièrement émerveillés par la robe du félin : “C'est sans conteste la plus belle chatte que j'aie jamais vue (ne le dites pas à mes chats)”. Un autre commentateur, quant à lui, est bien conscient de la rareté d’un tel pelage : “C'est vraiment rare… J'ai vu des milliers de chats dans ma vie et je n'ai jamais vu de telles marques”.

Il faut bien avouer que les petites taches blanches qui couvrent la moitié du visage de Sally lui confèrent un charme certain. Une grande question demeure néanmoins : la boule de poils finira-t-elle entièrement blanche, ou la dépigmentation se limitera-t-elle au visage ? Seul l’avenir nous le dira.