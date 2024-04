Un chien autrefois noir a entièrement changé de couleur en quelques années

Buster est né avec un long pelage noir et l’a gardé pendant les 24 premiers mois de sa vie. Au fil du temps, son propriétaire a remarqué des taches blanches se former sur son visage, puis sur l’ensemble de son corps. Aujourd’hui, la boule de poils est totalement blanche.

Matt Smith a observé son chien Buster se métamorphoser au cours des premières années de sa vie. Non seulement le canidé a grandi, mais il a également complètement changé de couleur en quelque temps, passant du noir au blanc. Son maître l’a photographié mois par mois pour documenter l'étonnante transformation physique du toutou.

Jusqu’à ses 2 ans, Buster avait le pelage noir avec quelques reflets bruns. Puis, comme l’a souligné My Modern Met, des plaques blanches ont commencé à s’étendre autour de ses yeux et sur son menton. Le quadrupède s’est retrouvé le visage tacheté, ce qui a inquiété Matt.

TallyMatty / Reddit

Une évolution rapide

Ce dernier s’est rendu chez le vétérinaire pour comprendre pourquoi la fourrure de son animal se décolorait ainsi. Buster a reçu un diagnostic de vitiligo, une maladie auto-immune entraînant une dépigmentation. Par conséquent, certaines zones du corps ou du pelage perdent leur couleur. Pour le chien de Matt, cela n’avait pas de conséquences sur sa santé en général, si ce n’était l’apparition possible d’irritations ou de soucis cutanés.

Le pelage du quadrupède a continué de se dépigmenter au fil des jours. Matt a précisé que les poils noirs tombaient progressivement puis étaient remplacés par les blancs : « Il perdait sa fourrure noire et une nouvelle fourrure blanche apparaissait. Il y a donc eu un moment où il était chauve par endroits jusqu'à ce que sa fourrure blanche et moelleuse pousse ».

TallyMatty / Reddit

Un autre chien

Sur la plateforme Reddit, Matt a posté des photos retraçant sa métamorphose. Laquelle est flagrante, car les taches blanches se faisaient de plus en plus présentes et n'épargnaient aucune zone de son corps.

En 4 ans, Buster est passé d’un chien noir à un canidé totalement blanc. Ce changement épatant et n’a pas laissé les internautes indifférents : « Si tu n'avais pas montré la transition, je ne l'aurais jamais cru » écrivait un utilisateur à Matt, tant le changement est stupéfiant.