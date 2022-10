Une jeune fille entend des miaulements provenant du moteur d'une voiture en stationnement et prévient les secours

Alors qu’elle se rendait au restaurant avec ses parents, une jeune fille a été alertée par des miaulements provenant d’un véhicule garé sur le parking. Il s’agissait d’un chat pris au piège dans le compartiment moteur. Pompiers et policiers sont intervenus.

Un chat mâle, probablement errant, a été libéré par les pompiers et la police après s’être retrouvé coincé sous le capot d’une voiture, rapportait Victoria News.

Le sauvetage a eu lieu à Central Saanich, en Colombie-Britannique (Sud-ouest du Canada), le samedi 15 octobre. Ce jour-là, une fillette accompagnait ses parents, s’apprêtant à se restaurer dans un fast-food, quand elle s’est mise à entendre des miaulements.

Ces cris émanaient de sous le capot d’une voiture stationnée sur le parking du restaurant. Le véhicule était verrouillé et il n’y avait aucun moyen de faire sortir le félin.

La police et les pompiers locaux ont été contactés par la famille. Arrivés sur les lieux, soldats du feu et agents des forces de l’ordre ont joint la propriétaire de la voiture, qui l’avait garée à cet endroit avant de se rendre à Vancouver, à 100 kilomètres de là.

Un dispositif de dépannage utilisé pour libérer le chat

Les secours n’ont eu d’autre choix que d’utiliser un outil de dépannage pour ouvrir l’une des portières du véhicule, puis déverrouiller le capot. Ils ont ainsi réussi à mettre la main sur le chat à la robe rousse et à le faire sortir du compartiment moteur.



Central Saanich Fire Department / Facebook

En panique et couvert de graisse, le chat était toutefois sain et sauf. « Il était bien physiquement », déclarait en effet Dan Little, capitaine des pompiers de Central Saanich.

L’animal ne portait aucun élément d’identification. Il a été emmené au refuge local, où on l’examinera et en prendra soin en attendant de lui trouver une famille d’adoption aimante.

Nul ne sait depuis combien de temps il se trouvait sous le capot de cette automobile, où il s’était certainement faufilé à la recherche de chaleur, mais sa mésaventure a bien pris fin grâce à la fillette et aux intervenants.

