Une jeune chatte rencontre un congénère de son âge en famille d'accueil et tous deux fondent l'un pour l'autre

Entre Fia et Fletcher, le courant est tout de suite passé. Ces 2 chatons avaient clairement besoin l’un de l’autre, et leur rencontre a été une bénédiction. Leur mère d’accueil a été le témoin privilégié de leur belle amitié, qui s’est poursuivie bien au-delà de leur séjour auprès d’elle.

2 chatons s’étant rencontrés en famille d’accueil sont devenus les meilleurs amis du monde et ne se sont plus quittés depuis. Leur merveilleuse histoire d’amitié est rapportée par Cole & Marmalade.

Fia, petite calico, avait été confiée à une mère d’accueil bénévole de Washington (Etats-Unis) à l’âge de 3 semaines. Abby Meltzer a pris soin de la jeune chatte, l’a choyée et nourrie au biberon jour et nuit pour l’aider à retrouver un poids normal et grandir dans de bonnes conditions.



Abby Meltzer / Instagram

Fia faisait preuve d’une grande détermination. Elle s’accrochait au biberon avec une force incroyable pour son âge, et son appétit vorace indiquait qu’elle était sur la bonne voie.

Elle s’est même mise à convoiter les repas de sa bienfaitrice, l’implorant du regard de lui donner un petit morceau. De plus en plus joueuse, elle a pris goût aux longues séances de lutte avec la main d’Abby Meltzer, qui était heureuse et fière de la voir ainsi s’épanouir.

Le mieux pour Fia était toutefois d’avoir un congénère comme partenaire de jeu. Fletcher est arrivé à point nommé.



Abby Meltzer / Instagram

Comme frère et soeur

Ce chaton tabby avait à peu près le même âge qu’elle. Pris en charge par Abby Meltzer, il était ravi de profiter de sa bienveillance, lui aussi. Il avait grand besoin d’affection et de compagnie.

Dès qu’ils ont eu l’occasion de faire connaissance, Fia et Fletcher se sont entendus à merveille. Devenus inséparables et complices, ils ont pris l’habitude de tout faire ensemble. Ils dormaient souvent côte à côte entre 2 parties endiablées de jeux et de chamailleries.

A lire aussi : Un chat qui errait aux abords d’un chantier jouit désormais d’une vie d’intérieur chaleureuse



Abby Meltzer / Instagram

Abby Meltzer espérait trouver une famille disposée à les adopter ensemble. Son vœu a été exaucé. Fia et Fletcher ont pu découvrir leur nouvelle maison, où ils pourront continuer de vivre leur belle amitié auprès de personnes aimantes.