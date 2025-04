Une inconnue découvre une chatte à 2 pattes près d'une école qui étonne tout le monde en trouvant des alternatives pour être autonome

Saoirse était près d’une école lorsqu’une maman d’élève l’a repérée. La chatte n’avait pas une allure banale, et pour cause, elle se déplaçait sur 2 pattes. Après un partage sur les réseaux sociaux, la féline a pu être prise en charge. Elle s’épanouit actuellement dans une famille d’accueil.

La bienfaitrice a aidé la chatte en la ramenant chez-elle. Découvrant un petit animal plein de joie de vivre, elle a demandé de l’aide à sa communauté pour la prise en charge de la chatte, qui a pu être accompagnée au mieux par la suite.

Liberation Cat House / Instagram

« J’ai su que je devais l’aider »

Parmi la communauté de la sauveuse, se trouvait Ashley, à la tête de l’association Liberation Cat House. Elle s’exprimait auprès de Love Meow : « Quand j’ai vu sa photo et sa vidéo, j’ai su que je devais l’aider. Je voulais m’assurer qu’elle recevrait des soins médicaux et qu’elle serait adoptée par quelqu’un qui pourrait faire les aménagements nécessaires pour elle ».

Liberation Cat House / Instagram

« Une forte personnalité dès le début »

La courageuse Saoirse a été prise en charge par Jen, une bénévole étant venue la chercher pour la confier à un vétérinaire. Ce dernier a pu ausculter la chatte qui semblait assez peu gênée par sa particularité. Sa colonne vertébrale étant bien formée, ainsi que son bassin, d’après des radiographies, le vétérinaire a « déterminé qu’il s’agissait d’un problème congénital ». Ayant grandi en l’absence de ces membres, la chatte s’est toujours débrouillée autrement.

Liberation Cat House / Instagram

Jen faisait part de son admiration : « Quand elle est venue me voir, j’ai été impressionnée par la façon dont elle pouvait s’équilibrer et marcher. J’ai réalisé qu’elle n’était pas vraiment différente. Si elle voulait aller quelque part, elle devait apprendre à le faire sur ses 2 pattes ».

« Très curieuse et jamais intimidée »

La boule de poils a été confiée à une famille d’accueil. « Petite pile électrique », la chatte s’est rapidement lancée à la découverte de son nouvel environnement et s’est faite une place auprès de ses humains. La bénévole affirmait : « Elle aime l’attention et elle aime s’endormir sur vos genoux ».

Liberation Cat House / Instagram

L’autre passe-temps de Saoirse est la « baguette à plumes », et les jouets en général. Dans sa maison, rien ne l’arrête, y compris la hauteur. Elle n’hésite pas à s’élancer et doit être, selon son entourage « plus musclée que la plupart des chatons ».

Liberation Cat House / Instagram

Admirée par sa famille pour sa résilience et sa capacité d’adaptation, Saoirse espère trouver prochainement sa future famille.