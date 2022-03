Une femme sort un chat aveugle des décombres provoqués par une tornade et l'héberge pour le soigner

21 mars 2022 : une tornade a réalisé sa danse macabre sur la piste texane, aux États-Unis. À Jacksboro, un refuge pour animaux a été sévèrement touché par la catastrophe naturelle. Au milieu des décombres, une femme a porté secours à un chat aveugle.

La ville américaine de Jacksboro n'a pas été épargnée par une tornade qui a surgi sans crier gare lundi 21 mars 2022. 2 écoles et une dizaine de maisons ont été gravement endommagées. Et ce n'est pas tout, le refuge pour animaux local fait également partie des victimes.

« Le refuge a disparu », ont déclaré les bénévoles sur Facebook. Plusieurs photos illustrent les dégâts, le toit s'est notamment envolé. Heureusement, tous les pensionnaires ont été retrouvés et mis en sécurité, dévoile le magazine People dans un article paru 2 jours après le cataclysme. Certains ont été placés dans un centre de sauvetage voisin, d'autres ont été pris en charge par une clinique vétérinaire, le temps de reconstruire l'établissement.

« Nos pensées vont aux animaux et au personnel du Jacksboro Animal Shelter, qui a été directement touché par une tornade hier, a écrit Denton Animal Support Foundation (DASF) sur le même réseau social, tous les animaux ont été recensés avec seulement quelques blessures mineures. »

Un chat atteint de cécité a été sauvé

Au cœur de la désolation, un petit « miracle » s'est produit. Une femme a trouvé un chat aveugle dans les décombres laissés par la tornade et l'a ramené chez elle. Le félin était mouillé, sale et effrayé. La bonne âme l'a donc nettoyé et rassuré.

Toujours selon nos confrères d'outre-Atlantique, la boule de poils a été examinée par un vétérinaire ; elle sera ensuite déposée au refuge pour animaux de Springton ou placée en famille d'accueil.

© Denton Animal Support Foundation

Le chat a eu beaucoup de chance de survivre à la tempête. Les sauveteurs l'ont d'ailleurs baptisé Nado, en référence à « tornado ». Peut-être serait-ce l'occasion pour lui de prendre un nouveau départ dans la vie ?