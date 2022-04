Une femme se fait approcher par une chatte errante, 2 jours plus tard elle est maman de 2 chatons !

Cherchant désespérément un endroit sûr pour mettre au monde et élever ses chatons, une chatte errante a trouvé l’aide dont elle avait tant besoin auprès d’une bénévole. Peu après leur rencontre, les premiers bébés sont arrivés.

Katy est bénévole pour Stray Cat Relief, une association venant en aide aux chats en détresse, basée à Philadelphie en Pennsylvanie. Fin mars, elle avait aperçu une chatte écaille de tortue errante non loin de son lieu de travail. Elle savait que cette dernière avait besoin d’aide.



Katy / Instagram

L’animal avait, en effet, le ventre bien rond. Sa grossesse était clairement à un stade bien avancé. Elle est venue vers Katy très facilement, comme elle le raconte à Love Meow : « Je me suis accroupie, j'ai tendu la main, et elle est venue directement vers moi pour des caresses ».



Katy / Instagram

La bénévole ne pouvait pas l’emmener, car elle n’avait pas de caisse de transport. Elle a appelé l’association, qui a envoyé quelqu’un en renfort. En attendant son arrivée, Katy a occupé la chatte pendant plus d’une heure.

Après sa prise en charge par Stray Cat Relief, Katy est devenue sa maman d’accueil. Appelée Priscilla, la chatte était ravie de recevoir de l’attention et de la bonne nourriture. Elle semblait d’ailleurs affamée. Elle a passé une excellente nuit, profitant d’un confort et d’une sécurité qu’elle n’avait probablement jamais connus.

Le lendemain, Katy a remarqué que Priscilla ne mangeait plus. « Elle était aussi agitée et hurlait, ajoute-t-elle. Mon instinct me disait qu'elle allait accoucher ». Vers 1h30 du matin, la bénévole s’est réveillée pour aller la voir et a eu la merveilleuse surprise de découvrir les 2 premiers chatons auxquels la chatte venait de donner naissance. 4 autres ont suivi. « Quand je suis revenue vers 7h30, elle s'est immédiatement retournée sur le dos comme pour me montrer ses bébés ».



Katy / Instagram

Priscilla n’aura plus à survivre dans la rue, ses petits non plus

Katy l’a aidée à nourrir les plus petits de la portée. Elle a aussi veillé à ce que Priscilla n’ait pas faim non plus. « Je la nourrissais pendant qu'elle était allongée et allaitait, parce qu'elle ne semblait vouloir s'arrêter pour rien au monde », indique-t-elle.



Katy / Instagram

Quelques jours plus tard, Priscilla a commencé à s’accorder quelques courtes pauses. Elle en profitait pour se dégourdir les pattes et témoigner son affection à Katy.

Quand ses 6 chatons seront suffisamment grands et autonomes, ils pourront être proposés à l’adoption. Elle aussi d’ailleurs ; elle mérite d’avoir une famille aimante et tirer définitivement un trait sur sa vie d’errance.

Katy / Instagram