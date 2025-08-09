Une femme sauve un chaton perdu dans la circulation de l’autoroute et le prend en charge, soutenue par une jeune maman féline

Laura a fait de la place chez elle à ce chaton comme s’il s’agissait du sien. La rencontre a pourtant été insolite, le chaton s’étant retrouvé au beau milieu d’une autoroute très fréquentée. Il a ensuite trouvé sa place, tout naturellement, chez cette nouvelle maîtresse et son adorable chat.

« Est-ce un écureuil ou un autre animal ? », se souvient s’être demandée Laura, bénévole chez Catz4Life, qui prenait la direction de la clinique vétérinaire avec son chat. Elle venait de voir un minuscule chaton traverser la route et n’a pas hésité une seule seconde à aller à sa rencontre, pour lui sauver la vie.

Love Meow

« Il était minuscule »

C’est sous les applaudissements des autres automobilistes que Laura a pu recueillir le chaton, racontait-elle à Love Meow. En effet, le sauvetage fut complexe car la jeune femme a dû arrêter son véhicule au milieu d’une voie, mettant ses feux de détresse pour signaler.

Elle est ensuite allée attraper le chaton et expliquait : « Quand je l’ai ramassé, il était minuscule et ne pesait que 600 grammes. Son œil et son nez saignaient, il était en état de choc complet ».

Love Meow

« J’ai senti qu’il allait s’en sortir »

Laura prenait justement la route de la clinique vétérinaire, ce qui tombait bien pour le pauvre chaton. La jeune femme a calé le chaton sur ses genoux et s’inquiétait : « Ce n’était qu’une question de secondes, peut-être de minutes, avant qu’il ne soit écrasé, si je ne m’étais pas arrêtée ».

Le petit chaton était une petite femelle, Laura l’a instantanément nommée Lala, qui est également son surnom.

Love Meow

« Juste des blessures superficielles »

Lala a pu être auscultée par le vétérinaire, qui a pu dire que son état de santé n’était pas si préoccupant. Bien nourrie, réchauffée, elle a fait preuve de beaucoup d’entrain.

Une fois rentrée à la maison, avec Laura, Lala a vite pris ses aises.

Love Meow

A lire aussi : À l’approche d’une tornade, un chat trouve refuge chez une jeune femme et décide finalement de s’y installer (vidéo)

Cette petite chatte « incroyablement courageuse, curieuse et indépendante » a bénéficié d’une présence essentielle, celle de Mama Sunflower, une maman chat qui avait mis bas il y a peu. Lala a été intégrée à la tribu, comme si elle avait toujours été présente. Ce fut une grande chance pour Lala, qui a vite mis ses potentielles inquiétudes de côtés pour embrasser un quotidien doux et rassurant.

La transformation de Lala a été fulgurante. Très épanouie dans la maison de Laura, la jeune chatte sera bientôt prête pour la prochaine étape : rencontrer sa famille pour la vie.