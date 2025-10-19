Ce chaton devenu borgne à cause d’un début de vie chaotique prend une revanche réconfortante

Happy n’a pas commencé dans la vie de la meilleure façon. Plutôt que de grandir dans une maison sécuritaire et bien entourée, il a dû apprendre à lutter pour sa survie dès son plus jeune âge. Récupérée par une association, la boule de poils a reçu des soins de santé dont elle avait absolument besoin et aujourd'hui, ce sombre passé est bien loin derrière elle.

Happy porte bien son nom. Le chaton est arrivé dans la vie avec les mauvaises clés. Pourtant, il n’a jamais perdu sa bonne humeur et son envie de se battre. Une grande force qui l’a aidé à affronter les épreuves les plus difficiles, puis décrocher le jackpot à la loterie de la seconde chance.

La boule de poils au pelage sombre vivait au sein d’une colonie de félins lorsqu’elle a été découverte avec sa fratrie, rapportait le Charlotte Observer . Les jeunes chats ont été recueillis par l’organisme de sauvetage Heart of the Foothills. Ses membres ont constaté qu’ils étaient en mauvais état de santé, et notamment Happy.

Heart of the Foothills / Facebook

Un félin mal en point

Le quadrupède souffrait d’une grave infection oculaire, en plus d’autres problèmes respiratoires. Son jeune âge et la gravité de ses soucis rendaient la situation critique, puisqu’il avait besoin de soins en urgence et personne ne savait s’il allait s’en remettre. Ses sauveteurs ont toutefois tout fait pour lui offrir cette seconde chance dans la vie et petit à petit, Happy a repris du poil de la bête.

Il a été opéré pour un œil gravement endommagé qui a dû lui être retiré, mais cela n’a pas eu de conséquences sur son bien-être. Au contraire, plus rien ne pouvait l’arrêter maintenant qu’il était en bonne santé. Alors, Happy ne s’est pas laissé abattre et est resté le chaton enjoué qu’il avait toujours été.

Grâce à sa force et à son incroyable personnalité, il a séduit une famille qui cherchait un animal à adopter. Elle est tombée sous son charme et a décidé d’adopter le quadrupède : « Les adoptants sont tombés amoureux de lui et l'ont accueilli chez eux », annonçait un porte-parole de l’association.

Happy, qui vivait autrefois dehors et qui était en très mauvais état de santé, mène désormais un quotidien de rêve au sein d’un logement chaleureux. Il est bien entouré et ne manquera plus jamais de rien, encore moins d’amour !