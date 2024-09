En pénétrant dans le sous-sol d’un hôpital, des bienfaiteurs découvrent un chat de 17 kilos incapable de marcher

Un amoureux des bêtes travaillant dans un hôpital russe s’est pris d’affection pour un chat et lui témoignait son amour en le nourrissant. Il n’a pas tout de suite compris que ces mets à volonté ont impacté sa santé et le chat s’est retrouvé en obésité morbide. Pris en charge par un refuge, ce dernier a entamé un régime pour améliorer ses conditions de vie.

Le personnel du refuge de Matroskin, en Russie, a récupéré le chat le plus gros qu’il n’avait jamais vu jusqu’à présent. Le félin nommé Kroshik a été nourri compulsivement par une personne qui voulait pourtant son bien. À presque 20 kilos, il a commencé une thérapie pour perdre du poids et retrouver sa mobilité.

Kroshik vivait au sous-sol de l’hôpital de Perm, rapportait Hindustan Times. Il aurait été abandonné sur place par ses anciens maîtres avant d’être repéré par le personnel. En le découvrant seul ainsi, l’un des employés a eu de l’empathie et a décidé de le nourrir quotidiennement.

@matroskin_prm / Instagram

Une situation hors de contrôle

Le félin mangeait de la nourriture inadaptée, telle que des biscuits ou encore de la soupe pour les humains. Il ne s’auto-régulait pas et engloutissait chaque repas gracieusement offert jusqu’à atteindre les 17 kilos. Avec un tel poids, il n’était plus capable de marcher et l’organisme de sauvetage local a été contacté.

Loin d’incriminer le bienfaiteur du chat, les sauveteurs savaient qu’il n’avait pris conscience de la situation au départ. Il avait simplement voulu aider un animal en détresse et sans famille, selon eux : « L'histoire de Kroshik est un cas extrêmement rare où quelqu'un a tellement aimé un chat qu'il l'a engraissé à tel point que le chat ne peut même pas bouger » pouvait-on lire sur le compte Instagram du refuge.

Un long parcours de guérison

Quoi qu’il en soit, il était temps pour Kroshik de perdre du poids, car sa qualité de vie était fortement compromise. Il a été placé dans un centre de rééducation pour suivre un programme minutieux à base de tapis roulant et d’hydrothérapie. Ses sauveteurs espèrent qu’il pourra perdre de 70 à 150 grammes par semaine. Il bénéficie également d’un régime alimentaire spécial et plus sain que le précédent.

Malgré le long chemin qui lui reste à parcourir, ses bienfaiteurs sont optimistes quant à son rétablissement.

