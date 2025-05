Une femme risque sa vie sur l’autoroute pour secourir une chatte coincée sur le terre-plein (vidéo)

Diana et Juan, un couple d’Américains, sont des amoureux des bêtes, plus particulièrement des chats. Un jour, tandis qu’ils empruntaient l’autoroute aux heures de pointe, ils ont remarqué une chatte prostrée sur un terre-plein . Leur grand cœur les a conduits à lui porter secours malgré les risques encourus.

Il y a quelques jours, Diana Lopez, une utilisatrice de la plateforme TikTok, apparaissait en pleurs dans une vidéo, avec une chatte dans ses bras. Elle venait de secourir cette dernière, coincée sur l’autoroute et livrée à elle-même. C'était un sauvetage intense et difficile, car la femme a pris beaucoup de risques.

Tout a commencé lorsque son fiancé, Juan, a aperçu la boule de poils sur l’autoroute en pleine heure de pointe, précisait The Dodo. Diana et lui étaient à bord de leur véhicule, mais n’avaient aucune possibilité de s’arrêter sur le moment. Pourtant, la vision du quadrupède impuissant leur brisait le cœur. Ils ne pouvaient se résoudre à l’abandonner.

Un sauvetage périlleux

Juan et Diana ont alors fait demi-tour pour se mettre au plus près de l’animal. Juan, qui était au volant à ce moment, a attendu le bon moment et s’est arrêté. Diana, aussi prudente que possible, a couru vers le chat pour le saisir rapidement et le mettre en sécurité dans la voiture : « J'étais tellement angoissée », se rappelait-elle.

Heureusement, tout s’est bien passé. La féline était en sécurité, tout comme sa sauveteuse, qui n’a pas pu contenir son émotion une fois l’adrénaline redescendue. Elle était aussi très peinée par l’état général de la rescapée, qui semblait avoir eu une vie très difficile : « J'étais sous le choc. J'étais terrifiée. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer [...] Nous voulions prendre soin d’elle immédiatement », partageait-elle.

@dianambenz / TikTok

Une nouvelle famille

Et c’est justement ce que Juan et Diana ont fait. De retour à la maison, ils ont nourri la chatte et lui ont donné un bain, car elle était très sale. Puisqu’elle était aussi en très mauvais état général, ils ont pris rendez-vous chez un vétérinaire et la féline a été soignée pour divers problèmes. Elle allait déjà beaucoup mieux quelques jours après son sauvetage, au plus grand soulagement de ses hôtes.

En la voyant s’ouvrir jour après jour et faire sa place chez eux, ces derniers ont décidé qu’ils ne s’en sépareraient pas. La boule de poils, nommée Callie, n’aura plus jamais à subir de stress, manquer de nourriture, et encore moins d’amour !

