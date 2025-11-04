Une femme retrouve constamment des chats inconnus allongés chez elle

Sur les réseaux sociaux, une internaute a partagé plusieurs fois comment elle s'est retrouvée nez à nez avec des chats inconnus installés dans sa propre maison. La femme est pourtant elle-même propriétaire d’un félin, mais ce dernier ne semble pas dérangé par la présence de ses congénères.

Sur la plateforme sociale Reddit, une femme appelée Ella a dévoilé que son salon avait été subtilisé par des squatteurs. Ces derniers, des chats téméraires, ont accaparé les lieux comme si ceux-ci leur appartenaient. Heureusement pour eux, leur hôte et le chat de cette dernière sont très hospitaliers.

Dans une publication datant d’environ un an, Ella avait déjà présenté le chat de son voisin, Chippy, qui vient constamment lui rendre visite dans sa maison. La boule de poils est tellement à l’aise qu’elle n’a aucun scrupule à s’allonger sur le lit de son hôte. Elle n’est pas non plus dérangée quand cette dernière la surprend.

La maison du bonheur

Il faut croire qu’Ella attire les chats, car récemment, un autre félin a décidé de poser ses bagages chez elle. Ce dernier a trouvé sa porte d’entrée tandis qu’elle avait le dos tourné et a jeté son dévolu sur son canapé. Quand Ella s’est rendue dans le salon, elle l’a remarqué blotti contre Chippy sur le sofa et a constaté qu’il s’agissait du chat d’un autre voisin.

Son félin à elle vaquait à ses occupations : « Mon chat dort sur la platine », témoignait-elle. Les félins ont peut-être compris qu’ils étaient toujours bien accueillis chez elle et retrouvent donc facilement le chemin de cette maison. Cela donne toujours lieu à une situation bien cocasse et les internautes étaient hilares en découvrant la vidéo : « C’est la fête à la maison », écrivait une personne.

Dans un commentaire, Ella a précisé que ses voisins étaient au courant des escapades de leurs boules de poils : « Les voisins savent tous les 2 qu'ils viennent chez moi et tous les 2 sont heureux d'être en sécurité ». De son côté, elle apprécie toujours la visite des boules de poils : « Je dois admettre que me lever ce matin et voir tous ces bébés endormis dans mon salon était adorable », confiait-elle.