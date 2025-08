« Nous n'avons pas de chat ! », un félin du quartier s’invite pourtant chaque jour chez eux pour des câlins, des friandises et des dessins animés (vidéo)

Mags et Eric n’ont pas de chat. Pourtant, il n’est pas rare de trouver chez eux un magnifique chat tigré en train de regarder la télévision ou de réclamer des caresses. Le minou appartient à une famille de leur quartier, mais il adore s’inviter chez ses voisins qu’il semble considérer comme ses autres propriétaires. Et ce n’est pas pour leur déplaire…

Les histoires de chats sans gêne qui s’installent chez leurs voisins comme chez eux ne manquent pas. Mags et Eric pourraient d’ailleurs vous en raconter une nouvelle ! Tous les jours, un petit félin tigré passe chez eux et fait comme s’il habitait là depuis toujours.

Un adorable petit squatteur

Dans une vidéo TikTok relayée par PetHelpful, le couple explique qu’il n’a pas de chat, mais qu’il est heureux d’accueillir quasiment chaque jour, le félin d’un de ses voisins. Le minou aime particulièrement regarder des documentaires animaliers et des dessins animés dans le salon du couple, mais aussi grignoter les friandises que Mags et Eric lui donnent gentiment.

Ces derniers ne sont pas non plus avares de câlins et d’attentions, ce qui explique certainement pourquoi le minou les suit systématiquement jusqu’à leur maison dès qu’il les aperçoit dans la rue. Quand le moment est venu de retourner dans sa famille officielle, il se poste tout simplement devant la porte pour signifier qu’il est temps pour lui de partir.

Le couple n’est nullement fâché par cette audace. au contraire ! Il adore les visites de ce gentil squatteur. « Nous n'avons pas de chat ! (*Nous l'aimons plus que la vie elle-même.) », précisent-ils même sur TikTok.

Un succès inattendu

L’histoire de Mags et Eric a beaucoup amusé les internautes qui ont laissé des milliers de commentaires sur leurs vidéos. « Pendant ce temps, sa famille le prend pour un chasseur féroce qui rôde toute la journée pendant qu'il se détend, regarde la télé et grignote. MDR ! », a, par exemple, écrit l’un d’entre eux avec humour.

D’autres spectateurs ont, quant à eux, partagé des histoires similaires avec des félins de leur quartier. « Nous étions la maison principale d'un chat qui rendait visite à tous les voisins. Tout le monde l'adorait, le nourrissait, le laissait entrer chez eux et appréciait sa compagnie lorsqu'ils jardinaient… Il était vraiment aimé. », a ainsi commenté quelqu’un.

Même s’il n’a pas été adopté officiellement par Mags et Eric, il est clair que ce petit tigré reçoit beaucoup d’amour de leur part et qu’il profite pleinement de la vie dans ses différents foyers !